¿Qué mensaje le dio el juez a Coronel?

Ante la sentencia que estaba recibiendo, Emma Coronel pidió clemencia por sus hijas

“Le deseo buena suerte”, fue parte del mensaje que otorgó el juez a la esposa de ‘El Chapo’ PIDIÓ PERDÓN POR SUS ACCIONES. El día de hoy, se realizó la audiencia para otorgar una sentencia a Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como ‘El Chapo’. La ex reina de belleza, recibió una sentencia de tres años en prisión y pasará cuatro años de libertad condicional tras salir de la cárcel. Pero, uno de los aspectos que llamaron ala tención sobre la sentencia que recibió la mujer, de 32 años, fueron las que recibió por parte del juez que atendió su caso. Tras pedirle clemencia para poder estar con sus hijas y que no perdieran “otro padre”, el juez le deseó la buena suerte y le dijo que criara a sus hijas de forma diferente a la que ella y su marido, se habían visto envueltos. EMMA CORONEL PIDIÓ PERDÓN Tras un par retrasos por parte de la corte, por fin se llevó a cabo la sentencia de Emma Coronel. La mujer, de 32 años, se hizo conocida tras contraer matrimonio con Joaquín Guzmán Loera cuando tenía 18 años; de esa relación, nacieron las gemelas Emaly y Maria Joaquina. Y fue por sus hijas, que pidió perdón por los ‘errores’ que cometió en el pasado y la clemencia de no pasar ‘toda su vida’ en prisión. La mujer, cooperó con el órgano de justicia y ofreció la información sobre las actividades delictivas que cometió mientras estaba en constante contacto con su marido y le apoyó a escapar. Emma Coronel, tomó la palabra del estrado y se disculpó por las actividades ilícitas que realizó y sobre todo, por si había cometido algún error contra los ciudadanos de ese país.

"Le deseo buena suerte", le dijo el juez Contreras a la esposa de "El Chapo" tras pronunciar la sentencia. "Espero que pueda criar a sus gemelas en un ambiente diferente del que ha experimentado hoy. Buena suerte", finalizó el juez ante el jurado y los medios de comunicación que se encontraban en el lugar. Ella sólo asintió, estando de acuerdo con las palabras que le dedicó el juez Contreras.

"Con todo respeto me dirijo a usted, quiero expresar mi más sincero arrepentimiento por el daño que pude haber causado. Me disculpo con los habitantes de este país y como también soy norteamericana, me siento aún más avergonzada. Sé que para usted puede ser complicado comprender el hecho de que soy esposa de Joaquín Guzmán, y por eso se siente en la obligación de ser un poco más duro conmigo, pero le ruego que no lo haga", dijo la mujer en medio de la audiencia, según Milenio Noticias.

"Me duele mucho el sufrimiento que le he causado a mi familia por esta situación. Mis padres me enseñaron gratitud y honestidad respeto, pero también a ver mis errores y responsabilizarme por ellos", dijo Emma Coronel e informó Milenio Noticias. Después de esas declaraciones, fue cuando pidió clemencia por ella y sus hijas.

"Mis hijas ya estaban creciendo sin su papá, por eso le ruego que no permita que crezcan también sin su madre. Agradezco su tiempo para escucharme.", informó Emma Coronel para finalizar con el discurso que presentó con el juez Contreras. Parece que las palabras de Coronel, sirvieron para darle una nueva oportunidad y que en poco tiempo, pueda estar en casa con sus hijas.

¿Cuáles son los ‘pecados’ y castigo de la esposa del Chapo? A mediados de este mes fiscales en el Distrito de Columbia pidieron que se imponga una sentencia de cuatro años de cárcel y cinco años de libertad condicional para Coronel Aispuro. También pidieron que se apruebe una orden para incautarle más de 1.4 millones de dólares. De acuerdo con informes, Emma Coronel reveló en el juicio sentirse avergonzada por los crímenes que cometió en los Estados Unidos. Además, el juez sugirió utilizar caso similares para dictar la sentencia de Emma Coronel. También, dijo que buscaba inculcarle a sus hijas buenos valores.

Abogado da la mejor noticia para Emma Coronel y asegura que podría salir ‘antes’ Los delitos que Emma cometió, fueron revelados en documentos presentados en el sistema electrónico de las cortes federales estadounidenses. El juez federal Rudolph Contreras impuso la sentencia para la esposa del Chapo después del mediodía de este martes 30 de noviembre. Momentos después de salir, Jeffrey Lichtman abogado de la esposa del Chapo, habló ante los medios de comunicación y reveló que la exreina de belleza “tenía responsabilidades de bajo perfil” y que por eso sólo pasaría 18 meses más en la cárcel. Sin embargo, también le dio una terrible noticia a la mexicoamericana.

Sorprende la decisión que tomó el juez Los fiscales aseguran que Coronel Aispuro se benefició económicamente de las actividades delictivas de su marido, el famoso narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán. Coronel Aispuro está presa desde que fue arrestada en febrero de este año en el aeropuerto Dulles, en Virginia. También, los documentos judiciales aseguran que en julio de 2015 la esposa de “El Chapo” ayudó a Guzmán a escapar de la prisión del Altiplano, en el estado de México. El mexicano lo hizo a través de un túnel subterráneo, impresionando a muchos y dejando ‘humillado’ al gobierno mexicano.

Emma Coronel recibe inesperada noticia sobre su castigo y le descubren ‘secreto’ que la llevó a la prisión Emma Coronel, esposa de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, compadeció este martes en la corte del Distrito de Columbia, en la Ciudad de Washington, donde recibió sentencia por tres delitos relacionados con el narcotráfico. La audiencia estaba programada a las 10:00 horas. La esposa del Chapo dijo ante la corte que buscaba sacar adelante a su familia. El juez utilizó la edad que tenía Emma Coronel cuando conoció al famoso capo cómo un atenuante para la sentencia de 36 meses de cárcel lo que se traduce en 3 años, menos el tiempo que lleva detenida.

Aseguran que Emma Coronel traficó y fue la ‘mensajera’ del Chapo y ahora lo pagará caro Coronel, de 32 años, se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses el 22 de febrero de este año. Fue detenida en el aeropuerto de Dulles, en Virginia. La exreina de belleza se declaró culpable en junio pasado ante el juez Rudolph Contreras, que lleva el caso, de los tres delitos, apunta Agencia El Universal. Según el gobierno de Estados Unidos, Coronel Aispuro, desde 2011 y hasta el 19 de enero de 2017 (coincidiendo con la fecha de extradición a Estados Unidos de “El Chapo”), conspiró “con conocimiento de causa y de manera intencional” en el tráfico de drogas.