La esposa de “El Chapo” está a favor del paro nacional de mujeres, convocado por colectivos feministas

“Yo soy listón verde, las niñas y los niños no se tocan, no se golpean, no se abusan, no se matan!”, dice en una historia de Instagram

Emma Coronel sólo tiene tres publicaciones en esta red social

A unos días de que fue hallada sin vida la menor Fátima en la alcaldía Tláhuac, en México, luego de ser reportada como desaparecida, Emma Coronel, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, se solidarizó con un movimiento en contra de la violencia infantil.

A través de su cuenta de Instagram, la madre de las mellizas del exlíder del Cártel de Sinaloa compartió una imagen con sus más de 70 mil seguidores, en la que rechaza el maltrato infantil.

“Yo soy listón verde, las niñas y los niños no se tocan, no se golpean, no se abusan, no se matan!”, se lee en la imagen publicada por Emma Coronel.

También, la esposa de “El Chapo” Guzmán compartió la convocatoria de colectivos feministas a paro nacional de mujeres, que se tiene previsto para el próximo 9 de marzo (Con información de Zócalo).

Debuta en reality

Emma Coronel, la esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, debutará en la televisión en el reality Cartel Crew, donde personas que estuvieron relacionadas con el mundo del narcotráfico narran sus experiencias.

VH1 anunció ayer que Emma, de 30 años, se estrenará en la pantalla chica el próximo domingo.

En un breve spot, se puede ver a la mujer del ex líder del Cartel de Sinaloa con un vestido blanco y gafas de sol, sobre un lujoso yate en Miami.

Michael Corleone Blanco, hijo menor de la narcotraficante colombiana Griselda Blanco, se va a reunir allí con la mujer.

Momentos antes, el hombre le asegura a su pareja que recibió una llamada de un abogado representando a Coronel, quien buscaba una reunión de negocios.

Coronel conoció al “Chapo” cuando tenía 17 años en una fiesta de pueblo, en Canelas, Durango.

La relación entre ellos se asentó hasta un año después, cuando ella ganó un concurso de belleza local.

En diversas entrevistas ha asegurado que el “Chapo” la conquistó con sus conversaciones y trato, no así con regalos.

Durante el juicio que se le llevó a Guzmán en Estados Unidos, Emma solía ser vista afuera de los tribunales.

Actualmente, quien fuera el hombre más buscado, purga cadena perpetua en una cárcel de alta seguridad.

Pocas fotos en Instagram

A pesar de contar con 200 mil seguidores, Emma Coronel sólo tiene 3 publicaciones en su cuenta de Instagram.

En la más reciente, que cuenta con más de 24 mil likes, luce espectacular, con un maquillaje perfecto y una blusa que deja al descubierto sus hombros, al parecer, sin usar brasier.

La esposa de “El Chapo Guzmán” les desea a sus admiradores un feliz Día de San Valentín, a lo que le responden: “Te amo hermana”, “Que bonita madrina!”.