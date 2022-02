“Hoy me duele mucho el sufrimiento que he causado en mi familia”

De acuerdo con la carta, leída por la misma Emma Coronel, la esposa del capo aceptaba su culpabilidad: Yo sé que tal vez para usted pueda resultar muy difícil ignorar el hecho de que soy la esposa de Joaquín Guzmán y quizás por eso se sienta en la obligación de ser más duro conmigo, pero le ruego que no lo haga”.

“Hoy me duele mucho el sufrimiento que he causado a mi familia al estar en esta situación. Mis padres me inculcaron el respeto, la gratitud, y la honestidad. Pero también me enseñaron a aceptar mis errores y a pedir perdón por ellos”, argumentó Emma en ese momento ante el juez.