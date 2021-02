Reacciones de los internautas

En la publicación sobre el futuro de Emma Coronel de acuerdo a su numerología, distintos usuarios se hicieron presentes dejando sus comentarios y opiniones al respecto.

Hubo quienes ya se mostraron hartos de la astrología, “¿No tienen otra cosa de que hablar??? Ya son 4 o 5 días hablando de lo mismo”.

Otros dicen que solo Dios puede juzgar: “En lo personal yo creo que esté bien bueno solo Dios juzga, pero el que anda mal que la pague súper bien y no me alegro, pero la gente sabe que ese tipo de vida tiene que pagarla no es así como dice ella que se dedica a la agricultura, mi papá fue agricultor y nunca se hizo rico jajajja solo tuvo deudas”.

“El único que sabe lo que nos sucederá es DIOS, el resto son charlatanes, pero eso no me sorprende todos necesitan trabajar, los que me sorprenden son los medios de comunicación que crean que la población no leemos, no nos informamos. El que cree a estas alturas en esas charlatanerías está ciego y ustedes dándoles publicidad más. Lean la Biblia y serán libres”, dijo otro internauta.

