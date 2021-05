Sin embargo, en esta ocasión la esposa del “Chapo” Guzmán no presumió uno de sus más famosos atributos, su trasero, ya que la fotografía fue tomada de frente y solo se observa esa parte de su escultural cuerpo desde la playa. En internet podrás ver varios videos de ella, aquí te dejamos uno.

De pronto sus seguidores comenzaron a mandarle mensajes de apoyo así como de reconocimiento a su belleza, y allí nos pudimos dar cuenta que Emma Coronel en bikini tiene seguidores no solo en México y Estados Unidos, sino de otras naciones.

En esta página la esposa del “Chapo” Guzmán tiene ya más de 660 mil seguidores y solo cinco publicaciones, mismas que no pueden ser comentadas porque la modelo tiene desactivada la opción de comentarios por parte de sus seguidores. Archivado como: Emma Coronel bikini

La fotografía de Emma Coronel en bikini rojo desde la playa, contrasta en gran manera con una de la postales que ella subió en su cuenta oficial de Instagram donde aparece con un atuendo especial para andar en la nieve y donde no se le ve ninguna de sus partes más queridas por su público masculino.

SIGUE EN SU CELDA

Actualmente Emma Coronel, esposa del capoó mexicano no comparte celda con otras presas, dijo su abogada Mariel Colón, quien no respondió preguntas sobre si habla a menudo por teléfono con las dos hijas gemelas que tiene con Guzmán.

“Solamente sale de su celda cuando la sacan al saloncito interior. Más nada. Desafortunadamente no ofrecen, no hay, actividades disponibles para que se pueda distraer”, dijo Colón. “Lo único que puede hacer mientras está adentro de su celda es leer”. Colón agregó que no recordaba el título del libro que Coronel está leyendo. Archivado como: Emma Coronel bikini