De acuerdo con información de The Associated Press , los empleados de la prisión sólo sacan a Emma Coronel de la celda en la madrugada para ir a un “saloncito interior” del centro de detención en Alexandria, en el estado de Virginia, donde solo pasa un par de horas.

La esposa del Chapo “está casi todo el día encerrada”

Emma Coronel no comparte celda con otras presas, dijo Mariel Colón, quien no respondió preguntas sobre si habla a menudo por teléfono con las dos hijas gemelas que tiene con El Chapo: “Solamente sale de su celda cuando la sacan al saloncito interior. Más nada. Desafortunadamente no ofrecen, no hay, actividades disponibles para que se pueda distraer”,

La abogada compartió que lo único que puede hacer la esposa de uno de los narcotraficantes más famosos del mundo mientras está adentro de su celda es leer, aunqure reconoció que no recordaba el título del libro que Emma Coronel está leyendo.