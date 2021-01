La modelo Emma Coronel aparece en las redes sociales al natural

La esposa del Chapo Guzmán luce sin una gota de maquillaje y sin peinar

Es toda una celebridad en su Instagram con solo 5 publicaciones

¡Al natural! La esposa del narcotraficante más famoso de México y Estados Unidos, Joaquín el Chapo Guzmán, Emma Coronel, quien es toda una celebridad en las redes sociales, aparece en una imagen sin nada de maquillaje, pero eso no evitó que se viera hermosa.

Cabe mencionar que con tan solo 5 publicaciones en su cuenta de Instagram, la joven cuenta con más de 400 mil seguidores, y cautiva a cada uno de ellos con su belleza.

Normalmente la modelo aparece siempre bien vestida y por supuesto arreglada con maquillaje y peinados espectaculares que sin duda no son nada baratos.

Sin nada de maquillaje

Pero esta vez fue la excepción, ya que a traves de sus historias de Instagram, se pudo observar a la joven esposa del narcotraficante, sentada en lo que parece ser un estudio de belleza, al natural.

Todo parece indicar que estaban a punto de aplicarle su maquillaje o de que le realizarán un peinado, en el lugar donde estaba sentada se ve en el fondo varios productos de belleza.

En la imagen que compartió Emma, está usando una blusa en color blanco y un pantalón de mezclilla, tomándose una selfie con su teléfono celular, mientras se encuentra en una silla.

La joven demostró que la belleza no está en los químicos que se aplican en el rostro, y dejó en claro que la belleza natural es mucho mejor, ya que a pesar de no estar arreglada, Emma Coronel no luce nada mal, al contrario se ve como una adolescente.

Varias expectativas se han mencionado en la vida de la esposa del Chapo Guzmán, ya que en su última publicación de su cuenta, aparece usando un vestido blanco de novia.