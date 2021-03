La abogada de Emma Coronel dijo que la vida de la esposa de ‘El Chapo’ se encuentra “en riesgo”

Asimismo, la abogada informó que Coronel ha pasado mucho frío durante sus días en prisión y que no tiene acceso a agua embotellada

La esposa del ‘Chapo’ Guzmán fue arrestada el pasado 22 de febrero tras presuntamente hacer un pacto con autoridades de EE.UU.

La abogada de Emma Coronel, la esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, indicó durante una entrevista con NTN24 que su la vida de su clienta se encuentra en “riesgo” desde que fue detenida el pasado 22 de febrero.

Mariel Colón, la abogada de Coronel, indicó que la esposa del ‘Chapo’ se encuentra en riesgo luego de que se filtraran comentarios de que se había entregado a las autoridades de Estados Unidos, con quien presuntamente tenía comunicación desde 2017, para cooperar contra el Cártel de Sinaloa.

“Su vida ahora mismo se encuentra en riesgo porque estos comentarios que se pusieron a decir estos agentes federales la ponen en riesgo. No es un secreto lo que le puede pasar a una persona si otros piensan o se imaginan que esa persona está cooperando con las autoridades, obviamente pueden terminar muertos”, indicó Colón.

Asimismo, agregó que no solamente el cooperante sino miembros de su familia también corren peligro.

“La señora Coronel tiene dos niñas pequeñas de nueve años que ahora están en riesgo por estas acciones de otros que fueron tan poco éticos y deshonestos, personas sin escrúpulos”, explicó la abogada de origen puertorriqueño en la entrevista con el medio reseñado.

Colón además informó sobre las condiciones en las que se encuentra detenida Coronel.

“Se la pasa con mucho frío. Solo tiene una cobija muy finita. He pedido que le den otra cobija y no se la quieren dar, no le quieren dar chamarras o abrigos para ella poder sentirse un poco más caliente”, apuntó.

Colón resaltó que a la esposa del Chapo tampoco le han permitido bañarse diariamente.

“Esta semana pasó cuatro días corridos sin poder bañar. Duerme con las luces encendidas, están prendidas las 24 horas del día. No le venden agua embotellada, solo le permiten tomar agua de la llave, pero el agua sabe tan repugnante que el otro día que intentó tomar le dieron nauseas y la vomitó porque es malísima”, indicó.