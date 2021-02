Tras el arresto de la esposa del Chapo, surgieron varias inquietudes

Muchos se preguntan de qué vivían Emma Coronel y sus hijas mientras el nacotraficante estaba en la cárcel

La modelo concedió una reveladora entrevista al programa Al Rojo Vivo de Telemundo

Gran escándalo provocó el arresto de Emma Coronel en EE.UU. por tráfico de drogas, por lo que han surgido varias inquietudes entre los internautas, entre ellas, de qué vivían la esposa del Chapo y sus hijas, Emali Guadalupe y María Joaquina. También, se le acusa a la modelo de planificar la logística en el escape de su marido en 2015.

Fue en Al Rojo Vivo de Telemundo donde Emma Coronel concedió una reveladora entrevista en diciembre de 2018, la cual está disponible en las redes sociales del programa, en la que no se guardó nada.

La periodista Rebeka Smyth fue la encargada de platicar en esa ocasión con la esposa del Chapo, y dice que algo que le llamaba la atención de la modelo, cuando acudía a la Corte al juicio que se le llevaba a su marido, es que vestía muy bien, con ropa de reconocidos diseñadores.

“Me dio mucha curiosidad de qué dinero vivía ella si El Chapo estaba preso, entonces le pregunté de qué vivían ella y sus hijas”, compartió la periodista.

“Nunca he tenido temor”: Emma Coronel

En primer lugar, Emma Coronel confesó que tanto en Nueva York como en México, y donde sea, se sentía segura:

“Yo siempre me he sentido segura, nunca he tenido temor. Yo siento que todas las personas que me conocen saben perfectamente como soy, que conocen a Joaquín (El Chapo Guzmán) saben perfectamente como es y nunca he temido por mi seguridad”.

La modelo respondió nuevamente en esa ocasión que se sentía cómoda y tranquila sin imaginar lo que le preguntarían a continuación…

PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ