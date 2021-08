Emiten alerta por la tormenta Fred

Miles se preparan en Puerto Rico y en Estados Unidos

Señalan los riesgos por la tormenta

Emiten alerta por la tormenta Fred. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos emitió alertas por tormenta tropical en diversas zonas donde los expertos esperaban que el posible ciclón se fortaleciera hasta convertirse en la sexta tormenta de la temporada, apunta AP.

Las alertas fueron emitidas para las Islas Vírgenes de Estados Unidos y Puerto Rico. “Esperamos mucha lluvia”, dijo el gobernador puertorriqueño Pedro Pierluisi, sobre la posible tormenta Fred que se desarrollaría en la temporada de huracanes del Atlántico.

Emiten alerta por la posible tormenta Fred

República Dominicana y Haití, así como el sur de Bahamas, podrían recibir el impacto el miércoles, asegura The Associated Press. Se pidió a la población en Florida estar atentos a las noticias, aunque aún no estaba claro hacia dónde podría moverse la tormenta.

Ha pasado más de un mes desde que se formó la quinta tormenta con nombre, el huracán Elsa, pero esta suele ser la época de más actividad en la temporada de huracanes. El centro de huracanes emitió advertencias para Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y otros lugares.