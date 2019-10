Página

1 de 4

Las autoridades de Carolina del Norte emiten ‘Alerta Amber’ tras desaparición de niña de 3 años

La menor de edad es descrita como una niña de 3 pies de altura, que pesa 32 libras.

Las autoridades no tienen una descripción de cómo podría ser el presunto secuestrador.

Las autoridades del condado de Escocia, en Carolina del Norte, emitieron una ‘Alerta Amber’ tras la desaparición de una niña de 3 años de edad que fue reportada como secuestrada.

Allyson Nicole Oxendine fue vista por última vez el miércoles cerca de su casa, alrededor de la 10041 Hunt Road, en Laurel Hill.

El alguacil del condado de Escocia, Ralph Kersey, dijo que los equipos de búsqueda y rescate, junto con otras agencias estatales están ayudando en la búsqueda de la pequeña, reseñó FOX 59 News.

La menor es descrita en la ‘Alerta Amber’ como una niña india, de 3 pies de altura, que pesa 32 libras.

Allyson Nicole tiene el pelo de color castaño y ojos marrones.

Las autoridades informaron que fue vista por última vez vistiendo pantalones de chándal rosados, camisa roja y zapatos sin cordones Croc.

También dieron a conocer que no está claro cuánto tiempo ha estado desaparecida, y tampoco hay una descripción de cómo podría ser el presunto secuestrador.

AMBER Alert issued for missing toddler https://t.co/LtEJ6EURmj pic.twitter.com/GWQa9cIYJY — WYFF News 4 (@wyffnews4) October 31, 2019

De igual manera, oficiales de la policía instaron a la comunidad a llamar a la Oficina del Alguacil del Condado de Escocia al 910-276-3385 ​​o llamar al teléfono de emergencia 911, si alguien ve a una niña con las características de Allyson Nicole.

Emiten Alerta Amber para niño de 2 años secuestrado a punta de pistola

El 9 de octubre se emitió una Alerta Amber se emitió tras la desaparición de un niño hispano en Orlando, luego de que las autoridades confirmaran que fue secuestrado de su casa a punta de pistola.

El aviso fue difundido el miércoles 9 de octubre por la mañana para localizar de manera urgente al menor, identificado como Jenzell Cintron Pérez, quien fue visto por última vez el martes 8 de octubre en la 1900 de South Conway Road, en Orlando.

Miembros de la familia del niño le dijeron a News 6 que Sugey Pérez Díaz, la madre biológica de 33 años de edad, y otro hombre desconocido entraron a la vivienda del menor y se llevaron a Jenzell con pistola en mano, indicó la madrastra.

“Estaba en mi casa durmiendo con mis dos bebés cuando esta mujer loca entró en mi hogar, pateó la puerta y se llevó al pequeño bebé Jenzell”, apuntó Stephanie Maldonado. “Ella me dijo que si me mudaba, me mataría”, dijo refiriéndose a la madre biológico del niño.

Según la policía local, el padre de Jenzell no estaba en casa en el momento del incidente.

Díaz y el hombre se llevaron al bebé en un vehículo de matrícula desconocida y, según el reporte oficial, posiblemente se dirigieron a Ormond Beach.

La policía indicó que se emitió una orden de arresto en contra de Díaz.

Archivado como: Emiten Alerta Amber