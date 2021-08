A través de sus redes sociales , el vocalista del grupo Cañaveral, quien desde el accidente no ha dejado ver su rostro en su totalidad, compartió un comunicado donde dijo que pronto hará una transmisión en vivo para compartir más detalles de su situación actual.

Casi no la libran. Como se mencionó líneas arriba, luego del accidente que sufrieron, ni Emir Pabón ni su esposa han mostrado sus rostros, y en esta publicación, en la que se pueden ver desde el interior de una iglesia, ella en silla de ruedas, no fue la excepción.

La imagen que preocupó a sus fans

Dos semanas después de su accidente, Emir Pabón compartió una imagen que, aunque trajo un poco de calma, causó algo de preocupación entre sus fans, pues hasta ese momento no se tenían noticias exactas tanto de su estado de salud como el de su esposa.

“La vida te da enseñanzas cómo esta, que en un abrir y cerrar de ojos tu vida puede cambiar, yo pensé cuando ocurrió el accidente que sería el fin y que no volvería a ver a mi esposa, que no conocería a nuestro hijo, que no vería más a la familia, a mis padres y a todos los que nos quieren”, compartió el cantante.