El exdirector de Petróleos Mexicanos (#Pemex), Emilio Lozoya, fue detenido en #España. El arresto fue confirmado por el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero. "Después de un largo peregrinar, con la orden de aprehensión que obtuvimos de un juez y con el apoyo fundamental de la Interpol y, especialmente, de la policía española que se ha portado de una forma excelente, logramos la detención de este individuo", puntualizó. Lozoya está acusado de lavado de dinero, cohecho y fraude. Fue señalado de haber recibido 5 millones de dólares en sobornos por parte de la empresa #Odebrecht. El 22 de mayo de 2019 fue inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) por un periodo de 10 años por un presunto mal empleo de recursos públicos.