Foto: YouTubeEmiliano Aguilar fue encontrado por los reporteros de ‘Ventaneando’ un programa mexicano que es un éxito por las noticias del espectáculo que comparten, por tal razón no pudieron perder la oportunidad de presentarse con el hijo del intérprete de ‘Prometiste’ para hablar sobre la nueva imagen que tenía y sobre todo, cómo se encontraba.

Ahora que se ha cumplido un plazo de su salida, el joven se reintegró a su familia, conviviendo más con sus medios hermanos: Aneliz, Leonardo y Angela, con los que ha demostrado tener una buena relación, una que se solidificó cuando viajaron todos juntos por el continente europeo, pasando un tiempo en familia que hace años no podían tener y que tuvo sus frutos cuando regresaron a la presentación de los ‘Premios Juventud’ donde Emiliano lució más cambiado que nunca.

“No (voy a cantar), ahorita nomás estoy ayudando a mi papá, estoy muy agradecido con él, la verdad es que me ha ayudado mucho”, comentó para las cámaras de ‘Ventaneando’, siendo bastante amable con la reportera, además de mencionar que su padre, Pepe Aguilar, lo había ayudado bastante en esta nueva etapa de su vida, donde luce mejor que nunca. Archivado como: Emiliano Aguilar nueva imagen

Oye, te quería preguntar, ¿Qué pasó con tu cara? ¿Te quitaste los tatuajes?”, comentó la reportera que se encontraba en el lugar, por lo que Emiliano respondió, “Algo así. No tengo ningún comentario acerca de eso pero sí”, por lo que dejó entrever que significaba algo muy personal para él y que no s encontraba listo de hablar con los medios de comunicación. Archivado como: Emiliano Aguilar nueva imagen

Pues parece que Emiliano también se decidió por dejar atrás su imagen de ‘chico malo’, puesto que ya no trae los tatuajes que se había hecho en la cara, exactamente arriba de los pómulos, por lo que le preguntaron que había pasado con ellos pero parece que fue una pregunta un tanto incomoda para el joven, quien decidió no contestar con una respuesta profunda, tan sólo afirmo lo que era bastante obvio.

Emiliano Aguilar nueva imagen: El pasado, pisado

Pero de algo que si se mostró reacio a hablar fue de su temporada en la cárcel y lo que vivió durante el proceso que llevó por ser acusado de tráfico de personas, así que se lo hizo saber a la reportera, diciendo que era algo que no deseaba recordar ni hablar, además de afirmar que se encontraba bastante agradecido con su padre, por siempre apoyarlo.

“(En cuestión de la situación de la cárcel) pues es algo que no me gustaría comentar ahorita, pero lo único que te puedo decir es que estoy agradecido con mi papá”, comentó el joven, ya que no era un tema del cual quisiera ahondar y que en este momento se encuentra más centrado en la nueva oportunidad que le ofreció Pepe Aguilar. Archivado como: Emiliano Aguilar nueva imagen