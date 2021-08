Carlitos Calderón por fin reapareció tras contagiarse de COVID

El conductor de Despierta América contó lo que le sucedió a él y a su novia que espera un bebé

La quisieron operar de emergencia y Carlitos Calderón no lo permitió Tras semanas de especulaciones y de estar ausente de Despierta América, Carlitos Calderón superó el COVID y su novia embarazada Vanessa Lyon de igual forma, sin embargo, las cosas se pusieron graves, como sospechaban muchas personas ante el hermetismo alrededor del famoso cuando de repente ‘desapareció’ del show. Ahora, este fin de semana Carlitos Calderón realizó una transmisión en vivo desde su casa para dejar en claro su estado de salud y el de su novia a punto de convertirlo en papá, luego de que hace semanas, en Despierta América dijeran que estaría ausente por estar contagiado de COVID, sin embargo, ya no se dijo más, levantando más sospechas de que supuestamente la pareja estaría grave. Carlitos Calderón se recuperó del COVID pero cuenta lo que vivió Con un filtro que lo hacía ver con su cara rosada, una gorra y playera negra y con canas en su barba y cabello, Carlitos Calderón se encontraba acompañado de su novia Vanessa y de familiares mientras preparaban cajas y abrían regalos de su baby shower celebrado antes del contagio, por lo que se indica que seguramente postergaron eso por lo mal que estaban de salud. “Llevo dos semanas con el COVID y estoy desesperado porque todas esas cajas las tengo que abrir y adivina quién las va a armar, soy yo en contra del mundo, ya ni aquella está desempacando (Vanessa), la que está haciéndolo es mi mamá… así que no es que esté serio chicos, estoy cansado y con tantas cosas que tengo que hacer…”, comenzó explicando el conductor de Despierta América.

Carlitos Calderón junto a su novia vivió momentos de angustia por el COVID El conductor de Despierta América le dijo a sus seguidores que los mensajes de apoyo le levantaron mucho los ánimos durante los días que estuvieron batallando con el contagio por COVID y uno de sus fanáticos le cuestionó sobre cómo hizo para cuidar a su pareja al estar contagiados: “Fue horrible, horrible… llegó un punto en que nomás daba gracias a Dios que yo tuviera COVID también porque si no no la hubiera podido cuidar y hubiera tenido que estar separado y eso me hubiera matado, de hecho un día casi me agarro a golpes con los de la sala de emergencias…”, aseguró Carlitos Calderón.

“Me la querían secuestrar ahí”, dice Carlitos Calderón al asegurar que quisieron internar a su novia por COVID Las cosas con Carlitos Calderón y su novia Vanessa contagiados de COVID a unas semanas de tener a su bebé, se pusieron tan intensas que el conductor aseguró que varias visitas al hospital, querían dejar internada a la mujer para tenerla en observación, pero el mexicano no accedió y lo impidió: “…Ya me la querían casi secuestrar ahí, y les dije ‘no, que secuestrar ni qué nada, yo ya me voy, adiós’, entonces sí estuvo difícil pero me la rifé, fui el enfermero por dos semanas, estuvo grueso”, comentó Carlitos Calderón entre risas nerviosas recordando los pesados momentos por los que atravesaron.

Agradece a Despierta América por ‘prepararlo’ para enfrentar al COVID Cuando la novia fue a revisión médica, y le aseguraron que tendría que quedarse por estar infectada de COVID, Carlitos Calderón actuó y los conocimientos que le dio Despierta América sobre el tema, le sirvieron, según comentó: “Yo ya estaba bien preparado, no sé si se acuerdan de cuando empezó esto, que hicimos nuestros videos de cómo nos preparábamos para el COVID que nos limpiábamos 20 veces al día, llegábamos a la casa y nos quitábamos la ropa y echábamos spray por todos lados…”, manifestó. Y continuó: “…Pues gracias a eso tenía en la casa hasta oxígeno y cada que se desoxigenaba Vane yo le daba, que es lo que te hacen en los hospitales y tuve que estarle monitoréandole casi 40 veces desde donde estaba enfermo para revisarla y si le bajaba oxígeno le ponía y si le daba calentura se la bajaba…”, contó el conductor.

La novia de Carlitos Calderón la pasó mal y el conductor fue su enfermero Con todo y que él tampoco se sentía en óptimas condiciones, Carlitos Calderón fue el responsable de cuidar la salud de su novia a punto de tener bebé: “Como está embarazada no puede tomar medicina así que le tuve que hacer vaporizaciones, fue todo un circo y debo aceptar que el Dr Juan y todos sus compañeros que los oigo todos los días, me dieron una buena base”. Sin embargo, también aceptó que si bien no tuvo miedo, sí fueron difíciles momentos: “Nunca hubo miedo, hubo un poco de frustración de que no podía hacer que parara ella de sentirse mal pero de verdad que con remedios de la abuelita lo saqué, así que gracias por sus porras”.

La gente mandó sus mejores deseos para la recuperación del conductor de Despierta América Los mensajes sobre el video y las palabras de Carlitos Calderón en la cuenta de Instagram de ‘Chamonic’, no se hicieron esperar: “Él sí se ve recuperándose no como Larry”, “Pero haciendo su baby shower por todo lo alto y haciendo fiesta y yendo a celebrar pobre de la esposa que susto y no cuidarse ella también”. “Todavía no estaban vacunados?”, “Cuenta cómo se siente por la próxima llegada, de su bebé también comparte que mañana regresa a Despierta America después de estas covid-vacaciones …. También cuenta fue horrible su experiencia con el covid , pues su pareja fue 2 veces emergencias al hospital y en una de esas querían , literalmente secuestrar (dejarla internada) pero él no lo permitió ya ya están mucho mejor Gracias a Dios”. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LO QUE DIJO CARLITOS CALDERÓN SOBRE EL COVID

Carlitos Calderón rompió el silencio sobre su contagio de coronavirus A dos días de que se hiciera evidente la falta de Carlitos Calderón en Despierta América, la gente se alarmó porque a poco de tener a su bebé, el conductor y su novia dieron positivo a coronavirus y aunque están vacunados, la gente se asustó del repentino anuncio que hicieron en el matutino sin informar su estado de salud. Como irresponsabilidad tacharon varias personas, el hecho de que en plena nueva ola de la variante delta del COVID-19 varias personalidades sigan relajadas en cuanto a las medidas de protección, entre ellos Carlitos Calderón, cuya novia Vanessa hizo un baby shower, posible lugar donde se contagiaron ambos.

Carlitos Calderón mandó un mensaje rompiendo el silencio sobre su contagio con coronavirus Aunque no se especificó lo que sucedía bien con el conductor de Despierta América, únicamente que no aparecería a cuadro por contagiarse de coronavirus, por lo que guardaba un estricto período de cuarentena, medios de comunicación también indicaron que su prometida Vanessa, quien está a días de tener a su bebé, también estaba contagiada. Para como se montan los shows matutinos publicitando cada aspecto de la vida de sus conductores, como sucedió con Francisca Lachapel, levantó sospechas que Carlitos Calderón no apareciera a distancia, como transmitieron varios compañeros, lo que dejó ‘entrever’ que no estaba bien de salud.

El mensaje del conductor tras ausentarse de Despierta América ¿su bebé en riesgo? Aunque Raúl González fue el encargado de dar la noticia sobre Carlitos Calderón y su contagio de coronavirus, resultó muy escueta la información sobre el estado de salud del conductor de Despierta América, por lo que no pasaron más que pocas horas para que el mismo afectado por el COVID, tratara de calmar a todos con un mensaje. Cuando se dio a conocer la noticia sobre que Carlitos Calderón tendría bebé, él junto con su novia Vanessa afirmaron que tenían 8 meses de embarazo, por lo que a más tardar a finales de mes o principios de septiembre, darían la bienvenida a su varón, como lo hizo hace semanas Francisca Lachapel.