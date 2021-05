Cientos de viviendas inundadas

Pero la lluvia no se limitó a esa área. Numerosas áreas en la parroquia de Calcasieu, donde se encuentra Lake Charles, vieron un total de 8 a 10 pulgadas (20 a 25 centímetros) de lluvia el lunes. El alcalde de Lake Charles, Nic Hunter, le dijo a The Advocate que no tenían un número exacto de casas inundadas, pero que probablemente serían cientos.

Hunter fue alcalde el otoño pasado cuando la ciudad fue azotada por el huracán Laura el 27 de agosto y luego seis semanas después por el huracán Delta. “Continuaremos siendo resistentes a través de este evento. Pero admito que sería bueno si la madre naturaleza nos diera un respiro”, dijo Hunter al periódico.