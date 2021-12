Emergencia en Costco deja a más de 20 afectados (FOTOS)

Crisis en la famosa tienda

Al menos 20 personas resultaron afectadas

La tiende no fue reabierta de inmediato

Emergencia en Costco deja a mas de 20 en el hospital (FOTOS). Autoridades arribaron a un Costco que reportó que al menos 20 personas enfermaron y otros cuatro fueron hospitalizados tras una fuga de gas de aire acondicionado. 20 Ambulancias fueron enviadas al lugar.

Un Costco ubicado en Hazlet, Nueva Jersey fue víctima del pánico cuando emplearon reportaron una fuga de gas la mañana de este miércoles aproximadamente a las 6:45 de la mañana de acuerdo con una nota de The Sun. Los empleados de la tienda intentaron ventilar la tienda.

Hospitalizan a personas tras la emergencia en el Costco

Tras la emergencia en el Costco, los trabajadores retrasaron la apertura para no poner en riesgo la vida de los clientes. 20 empleados presentaron dolores de cabeza y náuseas, según el medio citado. Una segunda llamada a los sistemas de emergencia reportó los malestares.

Los empleados salieron de la tienda. De acuerdo con The Sun, tras la emergencia en el Costco, al menos 4 personas fueron hospitalizadas. No está claro el estado médico de las personas que tuvieron que ser hospitalizadas, pero no hay indicios de síntomas graves, de acuerdo con el diario británico.