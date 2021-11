Ana Patricia Gámez ¿vive en una casa embrujada?

La mexicana ex conductora de Enamorándonos USA contó una aterradora experiencia

Todo sucedió cuando estaba embarazada de su hijo Gael, en 2018 Los artistas viven experiencias que no necesariamente siempre dan a conocer a las personas que los siguen y en esta ocasión fue Ana Patricia Gámez quien contó una vivencia aterradora durante un período crucial en su vida, cuando estaba embarazada de su hijo Gael, durante 2018 y el terror que sintió. A través de su podcast donde habla de distintos temas y aprovechando las fechas de Halloween y Día de Muertos, la expresentadora de belleza contó a sus seguidores que por un tiempo se enfrentó a ‘energías oscuras’ dentro de su casa a tal grado que su esposo pensó que iba a morir. Ana Patricia Gámez ¿embrujada? Cuenta aterradora experiencia Y es que todo el terror comenzó cuando su hija Giulietta le aseguró que veía una presencia siniestra en una de las habitaciones, a tal grado que asustó a Ana Patricia Gámez que mientras estaba embarazada de Gael, no sabía como reaccionar, hasta que la pequeña le hacía el mismo comentario cada vez más seguido. Con la voz entrecortada, la mexicana contó: “Giulietta de repente me dice ‘mamá, ¿qué es eso que está ahí?’… Ah, no, se los juro, ella volteaba a ver lo que era la puerta del cuarto y me dice ‘qué es eso, está feo'”, comenzó expresando Ana Patricia Gámez sin saber a qué se enfrentaba.

La aterradora experiencia se fue haciendo cada vez peor para la familia de la mexicana A través de un video recopilado por ‘Univisión Famosos‘, se logra ver cómo Ana Patricia Gámez asustada cuenta esa etapa tan complicada que vivió durante el embarazo de Gael, que le sirvió para reforzar su creencia en Dios y aferrarse a su fe para lograr ‘vencer’ a las fuerzas extrañas que habría en su casa y que veía su niña Giulietta. “Era… ay no, Dios mío, una sensación de ‘qué hago’ me ponía a rezar con ella y yo le decía ‘mi amor no pasa nada’, o sea no sé, se los juro que fue algo muy muy feo, yo le platiqué a Luis (su esposo), lo que me decía la niña porque no me lo decía solamente un día, fueron como varias veces que me lo dijo…”, cuenta la mexicana visiblemente atemorizada sólo de recordarlo.

Aterrada, Ana Patricia Gámez dijo cómo es que logró superar esa difícil etapa Y es que lo único que se le ocurría a Ana Patricia Gámez para luchar contra esa presencia siniestra que veía su hija, era rezar y aumentar su fe en su creencia a Dios, sin embargo, cuenta que hasta su esposo Luis también logró sentir algo terrible que hasta hacía pensar que moriría pronto: “Rezar un rosario todas las noches en cada uno de los rincones de la casa, en cada uno de los rincones del hogar y hacerlos todos juntos, tomados de la mano para que sea lo que sea, se vaya… decidimos hacer esto porque nosotros creemos tanto en lo bueno, como que puede pasar lo malo, creemos en Dios, creemos que hay energías malas que quieren llegar a afectar a tu familia…”, continuó narrando la mexicana.

El esposo de Ana Patricia Gámez sentía que moriría pronto Y es que el marido de Ana Patricia Gámez también sintió la energía negativa que estaba dentro de su casa y hasta comenzó a despedirse de la ex conductora de televisión asegurándole que estaba preocupado porque sentía que moriría pronto, lo que aterró aún más a la mexicana: “Luis se sentía tan así que me dijo ‘llámale a mi mamá para que me lleve al hospital siento que me voy a morir, quédate tú con Giulietta’, yo estaba embarazada de Gael y me dice ‘amor siento que me voy a morir, perdón si les llego a faltar a mis hijos y a ti’, o sea se los juro era como… ‘cómo que te estás despidiendo de mi, tú estás bien, no tienes nada, tranquilo, todo va a pasar'”, finalizó Ana Patricia Gámez dejando en claro que con el paso del tiempo las cosas mejoraron. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LA TERRIBLE EXPERIENCIA DE ANA PATRICIA.

A la experiencia aterradora, Ana Patricia Gámez hace poco estuvo de luto por la muerte de su abuela Ana Patricia Gámez y su abuela. La mexicana lleva dos años muy complicados no sólo por la pandemia, sino por su decisión de dejar la televisión, luego por la muerte de su padre, y ahora la de su abuela hace unos días, por lo que en su más reciente sesión de podcast se desahogó y terminó llorando. La ex presentadora de Enamorándonos USA se grabó contando los últimos minutos de vida de su querida abuela y Ana Patricia Gámez no se calló nada sobre el impacto que representó para ella el estar sosteniéndole la mano hasta su último respiro, lo que sin duda la destrozó.

Narró los últimos momentos de vida de su abuela En un video recopilado por la cuenta de Instagram de ‘Univisión Famosos’ se puede ver parte de la conversación que tuvo Ana Patricia Gámez con sus seguidores sobre su abuela, quien falleció a principios del mes de octubre a los 91 años dejando una inmensa tristeza en su familia. Ana Patricia Gámez llamaba de cariño a su abuela como ‘Mama Nina’ y a través de su podcast dio detalles de sus últimos momentos de vida: “Ya su respiración iba poco a poquito, la iba perdiendo, mi mamá no la soltaba, le daba besos y también le decía ‘no me dejes amor mío'”, comentó la mexicana.

La mexicana sostuvo la mano de su abuela hasta su último respiro Visiblemente afectada, Ana Patricia Gámez continuó narrando la muerte de su abuela: “…Mi mamá nos decía ‘despídanse de su abuelita porque yo creo que ya se va a ir’… se la entregamos a Dios”, contó con dificultad para tratar de no llorar aunque eso fue inevitable para ella. “Y cada una de las personas que estaban en el cuarto se fue despidiendo con un beso, diciéndole palabras bonitas de que se fuera tranquila, de que íbamos a cuidar a su viejito y apenas la última persona se despide de mi abuelita, ella deja de respirar”, soltó entre lágrimas Ana Patricia Gámez.

Fallece a las 11:50 am ante el dolor y pesar de toda la familia de Ana Patricia Gámez “Fallece a las 11:50 de la mañana, es una escena muy triste, yo nunca había vivido una escena así, como les digo yo no estuve cuando mi papá tuvo su último suspiro, pero es muy impresionante, se te queda en el corazón, se te queda en la mente…”, dijo llorando Ana Patricia Gámez. En sus redes sociales, la mexicana quiso realizar un homenaje a su abuela con fotografías y videos ahora que falleció, pero continúa con el corazón devastado ante la triste pérdida y lamentablemente teme que su abuelo caiga en ánimo por lo que decidió comprarle un perrito.

Su abuelo tiene 96 años y acabó devastado por la muerte de su pareja de más de 70 años juntos Para mala fortuna de Ana Patricia Gámez, su abuelo, pareja de su ‘mamá Nina’, tiene 96 años y quedó devastado de la partida de su pareja de más de 70 años rogándole que no se fuer ay no lo dejara solo, por lo que ahora la familia está volcada en darle atención y todo el cariño del mundo. “Es una mujer super trabajadora, ustedes me conocen a mi y ustedes saben que me me encanta emprender, vender, yo creo que lo heredé de ella porque desde chiquita, a mi y a mis hermanas, a mis tías, le enseñaba lo que era el valor del trabajo, ella hacía tamales para vender, galletas…”, finalizó recordando con cariño a su abuela.