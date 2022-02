“Ten cuidado, ¿estás bien?… Oh por Dios, no estoy segura de esto…”, se escucha decir a Chiquis Rivera muy emocionada al ver cómo sus dos hermanas le hacen caso y sin pensarlo se tratan de beber las latas de cerveza en un sólo instante, pero ambas hacen una pausa tratando de componer su garganta para seguir tragando.

Los mensajes de la gente en el video de Ceriani no se hicieron esperar: “Jóvenes, disfrutando sin molestar a nadie, diría yo!!!”, “Muchos jóvenes hacen ese tipo de tonteras. Me fijo más en que están unidas como hermanas aunque no sea lo más fino que he visto pero se ven felices y una más que las otras pero se parecen a Jenni”, “Uyyyyy que orgullo”, “Qué finas las niñas”.

Las tachan de no tener clase por el video que hicieron

La gente que sigue cada movimiento que hacen las hijas de Jenni Rivera suele criticarles su falta de gusto para publicaciones en Instagram, sobretodo cuando la mayoría de los artistas buscan cuidar hasta el mínimo detalle de su imagen, sin embargo, Chiquis, Jacqie Rivera y Jenicka López siempre se han mostrado naturales y orgullosas de no ‘aparentar’ nada.

Pero los comentarios de la gente no perdonan: “Eso está muy mal aparte de corrientes esto no. Es nada de ejemplo”, “Si éste video termina en eructos de !!!! Finas!!!! no tienen nada, me parece”, “Que finas damas , que triste la escena del espectáculo actual”, “Por mas plata que tengan LO ORDINARIO Y CORRIENTE no se los quita nadie”. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE CHIQUIS RIVERA CON JACQIE RIVERA Y JENICKA LÓPEZ.