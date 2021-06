Belinda ‘apareció’ ¿en pleno embarazo? ‘La verdad’ sale a la luz

Christian Nodal por fin lo admitió: “Voy a ser papá muy pronto”

En pleno concierto, Belinda supo ‘robar cámara’ gracias a su suegra En una semana bastante ajetreada de rumores para Belinda por supuesto embarazo y Christian Nodal por su presunta paternidad, ahora, el cantante ‘reapareció’ en Monterrey, México para dar un concierto y antes realizó una conferencia de prensa en donde ya no pudo ocultar información sobre el supuesto bebé que ‘vendría en camino’. Afrontando a los medios de comunicación, el intérprete de ‘Los besos que te di’ ya no pudo ocultar su felicidad por su próxima boda, pero también porque ‘pronto será papá’ y antes de eso fue cuestionado sobre si ya tiene fecha para que su mujer Belinda se convierta en su esposa. Christian Nodal ya no pudo evitar hablar del polémico tema “El compromiso ¿cómo fue? Bueno yo ya estaba desesperado porque había tenido como cinco oportunidades, para empezar a los dos meses de andar de novio, llegué a la casa y dije ‘yo me quiero casar con Belis’, le solté la información a mi familia y ellos me apoyaron, ya para Navidad y Año Nuevo ya tenía preparado algo bonito pero se enfermó mi mamá de COVID y esa idea se murió..”, comenzó contando el mexicano. Para sus planes de la entrega del anillo en España contó: “Yo estaba esperando que pasara algo bonito, ella terminó de grabar su serie y ahí dije ‘es algo que no se va a esperar y le festejé que habría acabado de grabar su serie y después pasó algo super romántico y fue un momento inolvidable, fue algo muy bonito, tengo le video pero nunca va a salir a la luz porque ‘te quieres casar conmigo?’ lo digo llorando…”, bromeó emocionado Christian Nodal.

¿Ya tienen fecha para la boda? Cuestionado sobre la fecha de la boda, Christian Nodal comentó que por el momento ni él ni Belinda saben: “La fecha no sé, ella tiene que seguir grabando su serie, yo tengo que seguir sacando música, ella también está grabando música y es algo que hasta los dos nos demos este tiempo para disfrutarnos porque no se vale que uno esté hasta allá y otro en otra parte del mundo, que no podamos disfrutar, tenemos que empatar la agenda”, expresó. Pero no fue lo único que el cantante dijo, pues también habló sobre el tatuaje de Lupillo Rivera y las burlas que ha dado sobre cómo intentó ‘borrarse’ a Belinda: “Cada quien hace lo que quiera con su cuerpo y a mi me hacen muy feliz los tatuajes, yo siempre me tatúo cosas que me hacen feliz y lo importante es que el señor sea feliz”, aseguró.

¿Por fin lo admite? Belinda ¿está en pleno embarazo? Christian Nodal no se quedó callado Ante la ola de rumores del embarazo de Belinda por los videos de la fiesta de cumpleaños de la hermana de Christian Nodal donde la mexicana levantó sospechas con su actitud, el cantante de música regional por fin admitió que sí se convertirá en papá muy pronto: “Voy a ser papá muy pronto pero con mi nuevo disco, no lo tengo bien planteado como va a ser que pasen esas cosas, no sé si vamos a hacerlo público o va a ser privado, pero hasta la fecha no se ha hablado y mi pareja y yo somos muy de hacer las cosas paso a paso y bien hechas, primero la boda y después de estar casados disfrutemos tantito, y luego ya el bebé, pasito a pasito pero yo estoy disfrutando cada etapa y primero Dios cuando se dé”, aseguró.

Christian Nodal quiere tener cinco hijos El cantante en conferencia de prensa comentó cuántos bebés le gustaría tener con Belinda al desmentir el embarazo por el momento: “Yo desde cuando quiero ser papá… me gustaría tener cuatro o cinco hijos”, finalizó entre risas el novio de la intérprete de ‘Luz sin gravedad’. Los comentarios de la gente sobre la noticia no se hicieron esperar: “Eso ya lo había dicho que quería 5 hijos”, “No se pero Christian se me hace muy inmaduro… Y pues me cae bien y también la Beli… Y no quiero ser mala onda pero yo no pienso que vayan a durar. La diferencia de edad sí tiene mucho que ver en una relación que sean mente él siendo tan chico 21 años es muy joven”, “Y después con el tiempo se van a separar y nunca se van a casar…., espero y no pero probablemente”. AQUÍ EL VIDEO DE LA DECLARACIÓN DE CHRISTIAN NODAL SOBRE EL PRESUNTO EMBARAZO DE BELINDA

Belinda apareció sin taparse el vientre junto a su suegra Ya en el concierto, Christian Nodal deleitaba a sus seguidores cantando mientras Belinda aparecía tras bambalinas junto a su suegra muy contentas escuchando las canciones y en las imágenes se puede ver cómo la mexicana trae ropa pegada y así se confirma que no se abulta su vientre. Belinda con una gorra negra, un top del mismo tono, ajustados jeans y un sweater blanco dejó en claro que no está en embarazo y prefiere hacer ‘las cosas bien’ como lo dije hace tiempo en un video, por lo que sin duda está lista para la boda y luego después de un tiempo, ser mamá.

La gente critica el sweater de Belinda En el video donde la mexicana se ve cantando y apoyando a su pareja Christian Nodal, la gente la critica por el mismo sweater que traía en la fiesta de cumpleaños de su cuñada: “Hay dios en lo que se fijan en el mentado suéter oigan es un ser humano y que tiene que traiga la misma ropa que el fin de semana muchas traen el mismo novio o marido y nadie las crítica”, “Tan relajada con el mismo suéter muy sutil”. Y continuaron señalando: “Y no se le mira panza en esta ocasión , el sweater es corto a la altura del brazier , el otro era largo”, “Aún tapa su panza no es como antes algo es diferente”, “Que raro ver a @belindapop tan fachosa es un síntoma de que está embarazada, no dan ganas a uno ni de arreglarse, raro en ella que siempre anda guapísima, esperemos que mañana se arregle, @cristy_nodal su mamá ella como siempre guapisima”. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE BELINDA TRAS BAMBALINAS

Belinda en un video dice que ‘quería hacer las cosas bien’ (antes de embarazo) Así como se filtraron videos de Belinda y Christian Nodal comprometidos y en la fiesta de la hermana del cantante, semanas antes de entregarle el anillo, en la página de YouTube ‘Nodeli Perú’, se compartió una grabación de un ‘en vivo’ realizado en Instagram en donde la mexicana decía que planeaba casarse antes de tener un bebé. Aunque se ha empeñado en negar su embarazo, Belinda y Christian Nodal estarán esperando bebé de ya trece semanas y en cualquier momento, la revista ‘Hola’ tendría la exclusiva para anunciar a todo mundo que los ex jueces de La Voz México se convertirán en papás.

“Mi amor, todo mundo quiere que te embarace”, dijo Christian Nodal a Belinda Mientras celebraban en el mes de marzo su aniversario de novios, sin imaginarse que semanas después Christian Nodal le daría el anillo de compromiso, Belinda decía en un en vivo vía Instagram que quería hacer las cosas a la antigua, es decir, comprometerse, casarse y posteriormente ser mamá. ¿Será que ahora se casará embarazada? En ese video asegura: “Todavía no (dice sobre el embarazo), no, hay que hacer las cosas bien, a la antigua, primero niñas verdad que necesitamos un anillo de compromiso, si no cómo vamos a llegar a mi casa así, con mis papás hay que hacer las cosas bien…”, aseguró la mexicana.

Christian Nodal le decía que le dejara hacerle un bebé Ante la insistencia de la gente que los veía, Christian Nodal le decía a Belinda que tuvieran un bebé, pero ella seguía diciendo: “Yo doy un buen ejemplo a las niñas que nos están viendo hacer las cosas bien, nosotros queremos hacer las cosas bien y no vamos a hacer las cosas rápido ni nada…”, aseguró. “Tenemos mucho tiempo, somos jóvenes, tenemos mucho futuro, a ver cásenos, tenemos a alguien que nos pueda casar…”, dijo entre risas Belinda mientras Christian Nodal comenzó a decirle que ya le urgía boda y bebés con ella: “Se imaginan a una Belindita con los ojos de ella, yo quiero que tenga todo de ella obviamente…”, manifestó el cantante.