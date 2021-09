Un caso grabado en video está dando la vuelta en redes sociales

Mujer embarazada es sometida por elementos de la Guardia Nacional

Todo ocurrió en México y las imágenes son impactantes Diversas cuentas de redes sociales han hecho eco de un video que se está haciendo viral en los últimos días, pues en las imágenes aparece una mujer embarazada o aparentemente así está, con elementos de la Guardia Nacional en México en una acalorada situación que acabó con golpes. Relacionado Una serie de sismos sacude a México Chica se lanzó de edificio para escapar de presuntos traficantes sexuales que la torturaban (Video) Mujer mató a su novio durante una discusión en Texas La cuenta de Twitter ‘Código Negro MX’ fue la encargada de publicar una serie de tres videos en los que una mujer con blusa holgada roja, pantalones blancos y aparentemente embarazada agrede de forma verbal y física a mujeres y hombres de la Guardia Nacional en México. La mujer embarazada cachetea a otra elemento de la Guardia Nacional Aparentemente, la mujer embarazada cometió un delito y estaba muy molesta porque elementos de la Guardia Nacional la estaban enfrentando para detenerla y ella aprovechando su condición física, no se quedó quieta y comenzó a explotar violentamente en insultos y después en golpes. En tres videos expuestos en dicha cuenta de Twitter, se puede ver cómo al principio la mujer se enfrenta a palabras a una elemento de la Guardia Nacional quien con todo respeto y tranquilidad le impide el paso a lo que parecen las instalaciones de un lugar público que ya estaba cerrado.

“Quítate a la ver…”, grita la mujer embarazada enfurecida contra la Guardia Nacional “Quítate a la ver… te lo estoy diciendo a los ojos, quítate a la ver…”, se escucha decir al principio en el video a la mujer embarazada mientras encara a una chica de la Guardia Nacional quien no le responde y la sigue por detrás hacia donde se dirige sin esperar lo que venía. Al seguir a la mujer enojada, la elemento de la Guardia Nacional se descuidó y en una de esas la embarazada le propinó semejante cachetada que hasta le tumbó la gorra, aunque la autoridad se mantuvo regia y sin responder a las agresiones, para después ver cómo se le impedía el ingreso a la violenta fémina al lugar donde estaban.

Se cansan de ella y la Guardia Nacional somete a la mujer embarazada ¿La mujer agresora merecía ser sometida? Fue lo que se pudo ver en otra grabación mientras ya más elementos de la Guardia Nacional estaban rodeándola hasta que una chica le llega por la espalda y la somete con mucho cuidado, para después provocar más la ira de la embarazada y caer al suelo. “Oye pobre de ti… hey vas a ver heee, cálmate a la ver…. vas a ver”, era lo que gritaba la mujer embarazada al ser sometida por las dos elementos de la Guardia Nacional quienes intentaban ponerle las esposas mientras ella se resistía; sin señales de violencia, se aplaudió el actuar de las autoridades.

La mujer embarazada fue arrestada tras violento comportamiento con la Guardia Nacional “Cálmense”, reza la mujer embarazada ya viéndose sometida por dos elementos de la Guardia Nacional mientras un hombre le indica que no puede agredir al personal militar y ella grita “Bueno entonces que no se metan conmigo”, y más adelante lanza una amenaza casi nombrando al cártel del narcotráfico. “…Yo les vendía a todos eso… ahorita va la mía cul… de lejos”, amenazante se escucha decir a la mujer embarazada ya sometida en el suelo con las esposas y viendo que estaba a punto de ser remitida a la cárcel, aunque no se supo el motivo de la agresión ni donde se encontraba.

¿Aplauden el actuar de la Guardia Nacional con la mujer embarazada? Los comentarios en los diversos videos no se hicieron esperar y la gente agradeció el actuar de la Guardia Nacional de la manera más respetuosa posible contra la mujer embarazada: “¿Estaba drogada o ebria? Solo así se puede explicar que embarazada, se atreva a agredir a un oficial y no esperar a que se le somete como es debido. Creo ser ser uno de muchos que esperaba a que le rajaran la madre por esa falta. Le salió barato”, “Yo me quitó el uniforme y le pongo 3 de esas y una desgreñada. Ya no hay respeto!”. “Las de la guardia se tardaron. Desde el primer la hubieran detenido. Aún así satisfacción total que se la frieguen por altanera”, “Así se debe de actuar siempre que sean atacadas y queriendo humillar a las fuerzas armadas nacional”, “Excelente actuación de la autoridad”, “Unas cachetadas guajoloteras no le hubieran venido mal, ha de haber estado bien drogada”, “Aplausos para la Guardia Nacional”, comentaron más personas en los videos en Twitter. AQUÍ PUEDES VER EL HILO DE LOS TRES VIDEOS DEL CASO DE LA MUJER EMBARAZADA AGREDIENDO A LA GUARDIA NACIONAL

