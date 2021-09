Una embarazada intentó lanzarse de un edificio.

Al parecer, la embarazada intentó lanzarse para huir de su esposo abusivo.

El dramático suceso quedó registrado en video. Angustiante escena. Una embarazada intentó lanzarse desde la ventana de un edificio en una acción desesperada para escapar de su presunto esposo abusivo quien la estaba golpeando. El suceso quedó registrado en un video grabado por un testigo. Relacionado Gobernador de Texas busca impedir “infestación” de migrantes Arrestan a Miguel Enrique Salguero nueve años después del salvaje asesinato de una estudiante Fiscales de 24 estados amenazan con demanda a Biden por medidas anticovid La grabación captó el inquietante momento en el que una embarazada intentó lanzarse desde la ventana del segundo piso de un bloque de apartamentos, supuestamente en un intento por escapar de las garras de su “monstruoso” esposo, reseñó el diario The Sun el viernes 17 de septiembre. Perturbador: embarazada intentó lanzarse desde un segundo piso Las dramáticas imágenes mostraron cuando la mujer identificada como María José colocó su pierna sobre la ventana antes de que su cónyuge Vitor Batista pareciera agarrarla por su cabeza mientras la arrastraba de regreso al apartamento en un conjunto residencial ubicado en Brasil, indicó el Daily Mail. Un segundo clip mostró a la mujer, quien tiene un hijo y además posee 10 semanas de embarazo, inclinada hacia atrás sobre el borde de la ventana antes de que su esposo presuntamente abusivo la arrastrara hacia él durante la pelea mientras él intentaba cerrar la ventana.

Era “solo una pelea de pareja”, dijo el esposo (pulsa en la imagen para ver el video) Luego de que se grabara el inquietante incidente ocurrido el sábado en Duque de Caxias, Río de Janeiro, en Brasil, los vecinos llamaron a la policía y se logró arrestar al supuesto agresor de 32 años, informó el periódico local G1, citado también por The Sun y el Daily Mail. Según los informes, el hombre se enojó después de descubrir que su esposa, de 35 años, había escrito una nota pidiendo ayuda y la había arrojado por la ventana, pero según G1, el acusado le dijo a las autoridades que la discusión era “solo una pelea de pareja”.

La embarazada que intentó lanzarse reveló que el esposo la golpeaba Sin embargo, la embarazada quien intentó lanzarse del edificio le contó al referido medio que había sido golpeada repetidamente por su esposo durante dos años a lo largo de su relación, y que él la había amenazado a ella y a su hijo de 4 años, fruto de una relación anterior. De acuerdo con reportes locales citados por The Sun, la mujer había saltado por la ventana en mayo para tratar de escapar del presunto abuso de su esposo, pero siguió esperando que él cambiara su comportamiento y mantuvo la relación.

Dramático relato de la embarazada que intentó lanzarse: “no me dejaba salir a la calle” “Él era celoso y muy posesivo. No me dejaba salir a la calle, solo para ir al trabajo. Incluso perdí mi trabajo”, relató al periódico local G1 la embarazada quien intentó lanzarse desde la ventada del segundo piso del edificio recientemente. “Cuando me atacó, tenía miedo y no podía trabajar. Inventé excusas porque me quedaba en casa. Siempre creímos que una persona puede cambiar, pero la agresión continuó con el tiempo. Y solo empeoró. No tuve el coraje. Estaba avergonzada”, narró la mujer. Por otra parte, la superintendente de policía Fernanda Fernandes dijo que los vecinos que vieron el incidente pudieron haber salvado la vida de la mujer: “Quizás si los vecinos no hubieran (llamado a la policía), no lo hubieran grabado, la víctima no habría sobrevivido”.

Chica se lanzó de edificio para escapar de presuntos traficantes sexuales que la torturaban Angustiantes momentos se vivieron a principios de mes cuando una chica se lanzó por la ventana de un edificio en Turquía para escapar de unos presuntos traficantes sexuales que la torturaban y la mantenían secuestrada en un apartamento. Una chica de 19 años saltó desde una ventana a unos 30 pies (9 metros) de altura para escapar de unos supuestos “secuestradores que la torturaron y planearon venderla” al mejor postor, reportó el diario The Sun el sábado 4 de septiembre.

Dramático momento: chica se lanzó de edificio Un video registró las escalofriantes imágenes del momento en que la chica, identificada solo como Sirin N. E., de 19 años, mientras gritaba por ayuda, se lanzó desde una ventana a unos nueve metros de altura para escapar de sus captores, quien serían traficantes sexuales, indicó el referido medio. En el video se puede observar cómo, en cuestión de segundos, Sirin se sienta en el borde de la ventana, luego parece tratar de voltearse para quedar colgando de manos, pero de inmediato se desliza y cae desde un piso no precisado en un edificio ubicado en la ciudad turca de Antalya el jueves.

La chica desesperada se lanzó para huir de sus secuestradores Sin comprender el peligro que ella estaba corriendo, algunos testigos intentaron convencer a la chica de 19 años de que no se lanzara, sino que volviera a entrar al apartamento. Pero momentos después, la víctima desesperada saltó y golpeó un auto estacionado en la calle antes de aterrizar en el suelo concreto. Según los informes citados por The Sun, la chica ignoró el consejo de los oficiales de policía de permanecer adentro del apartamento por temor a ser encerrada por sus secuestradores, quienes hasta el momento del suceso no habían sido identificados.

“Estaba secuestrada”, exclamó la chica que se lanzó del edificio (pulsa en la imagen para ver el video) Después de caer al suelo, detalló el periódico The Sun, los paramédicos la atendieron de inmediato y la escucharon murmurar: “Estaba secuestrada. Me secuestraron y me tomaron como rehén, ellos vinieron de Irán. Querían prostituirme”. Luego de que se lanzó desde la ventana, la chica agregó en sus dramáticas declaraciones a los presentes: “Me torturaron. Me obligaron a tener sexo y lo filmaron, y luego me amenazaron a mí y a mi familia. Sería mejor si me muriera”.

La joven está gravemente herida La joven fue trasladada de inmediato al hospital para recibir tratamiento. Sahin Iyidilli, una de las personas quien presenció el incidente, contó a un medio de comunicación local: “Estaba sentado en la cocina cuando escuché gritos afuera”. Añadió: “Cuando miré por la ventana, la escuché gritar: ‘Quiero morir'”. Pero Sirin sobrevivió a la estrepitosa caída, aunque resultó gravemente herida. Las imágenes mostraron a la joven con un collarín ortopédico y siendo transportada en camilla por paramédicos.