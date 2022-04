Un automóvil se estrelló contra la puerta de la Embajada de Rusia en Bucarest, la capital de Rumania

El vehículo que transportaba sustancias inflamables estalló en llamas

El hombre que conducía el automóvil falleció en el lugar

Un automóvil que transportaba contenedores de sustancias inflamables se estrelló contra la puerta de la embajada de Rusia en Bucarest, la capital de Rumania, el miércoles temprano, estalló en llamas y mató al conductor, dijo la policía.

El vehículo sedán se estrelló contra la puerta de la embajada rusa alrededor de las 6 de la mañana del miércoles 6 de abril, sin embargo, no logró ingresar al recinto de la embajada de Bucarest, informó la agencia de noticias The Associated Press.

Video muestra automóvil envuelto en llamas

El video de las secuelas mostró el automóvil envuelto en llamas mientras el personal de seguridad de la embajada recorría el área en busca de otras posibles amenazas. Según la policía, los bomberos que llegaron al lugar pudieron apagar el fuego rápidamente, pero el conductor murió en el lugar.

El fiscal del caso que llegó al lugar dijo a los periodistas que en el interior del automóvil fueron descubiertos varios contenedores con sustancias inflamables, los cuales serán examinados por peritos forenses. Para ver el video haga click AQUÍ.