EE. UU. cerró su embajada en Bielorrusia en medio de informes de que el país está a punto de enviar sus propias tropas a Ucrania para respaldar a Rusia

“Tomamos estos pasos debido a problemas de seguridad”, dijo el secretario de Estado de EE. UU.

Ante las recientes sanciones, Rusia anunció que ha cerrado su espacio aéreo a las aerolíneas de 36 países

El Departamento de Estado cerró la embajada de Estados Unidos en Bielorrusia en medio de informes de que el país aliado de Rusia está a punto de enviar sus propias tropas a Ucrania para respaldar al gobierno del presidente ruso, Vladimir Putin.

De acuerdo con la agencia de noticias The Associated Press, el gobierno estadounidense también está permitiendo que el personal no esencial de la embajada en Rusia abandone el país debido a la guerra en Ucrania.

EEUU toma contundente medida

El secretario de Estado, Antony Blinken, anunció la suspensión de las operaciones en la embajada de Minsk y la salida autorizada de Moscú en un comunicado el lunes. “Tomamos estos pasos debido a problemas de seguridad derivados del ataque no provocado e injustificado de las fuerzas militares rusas en Ucrania”, dijo.

La medida de Estados Unidos coincide con la más reciente acción de Rusia en contra de la mayoría de países que han prohibido a las aerolíneas rusas utilizar su espacio aéreo. Rusia anunció este lunes que ha cerrado su espacio aéreo a las aerolíneas de 36 países, incluidos países europeos y Canadá, respondiendo de la misma manera a su decisión de cerrar sus respectivos espacios aéreos a todas las aeronaves rusas.