Tal parece que las malas noticias, ahora en el mundo del espectáculo internacional, no paran, pues se dio a conocer el sensible fallecimiento de la cantante Elza Soares, “La Voz del Milenio” (llamada de esta manera por la BBC de Londres en 1999), a los 91 años de edad, por causas naturales.

La cantante Maria Rita la calificó como “una de las más grandes de nuestro país, representante de la resistencia y resiliencia de su gente… Y ahora comienza nuestra misión: ¡celebrarla para siempre!”, de acuerdo con información de The Associated Press.

“Canto para no volverme loca”: Elza Soares

Durante años, Elza Soares tuvo que hacer trabajos ocasionales para mantener a su familia y en un momento trabajó en una fábrica de jabón. Fue solo a principios de la década de 1960 que comenzó a darse a conocer como cantante de samba. Se diversificó a otros géneros y en 1999 fue elegida “cantante del milenio” por la BBC de Londres, consolidando su reputación internacional.

“Si no cantara, me moriría”, dijo Soares en una entrevista televisiva en 2002: “Canto para no volverme loca”. A lo largo de su carrera, mantuvo un feroz apetito por el trabajo, grabando más de 30 álbumes. También se convirtió en una figura de la moda, apareciendo a menudo en entrevistas y portadas de revistas o pasarelas con prendas extravagantes, tocados y mucho maquillaje.