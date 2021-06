La actriz mexicana de telenovelas Elvira Monsell atraviesa por una difícil situación económica

Elvira Monsell es legendaria villana de telenovelas como Amor en Silencio, Carrusel, Azul y Rosalinda

En un video, la actriz denunció la falta de contrataciones por no contar con muchos seguidores en redes sociales Con más de 50 años de trayectoria como actriz de telenovelas mexicanas, proyectos de cine y obras de teatro, la ‘villana’ Elvira Monsell se encuentra en una crisis financiera por la falta de trabajo en las televisoras, cuyas productoras piden que los actores tengan ‘seguidores’ en redes sociales. A través de su cuenta de Instagram que a raíz de sus denuncias ha subido de 4 mil a más de 30 mil seguidores, la actriz de telenovelas Elvira Monsell contó que tenía que estar tejiendo prendas para ganar algo de dinero, pues con la pensión que le dan de la Asociación Nacional de Actores de 3 mil pesos no le alcanzaba para vivir, hasta tuvo que rentar la casa en la que vivía. Elvira Monsell se encuentra sin trabajo por ‘culpa’ de las redes sociales Hace unos días, el periodista de espectáculos Alex Kaffie en su columna ‘Sin lisonja’ aseguró que varios influencers y actores ‘sin talento’ como Bárbara de Regil se daban el lujo de desechar propuestas de trabajo por el simple hecho de ser muy populares en redes sociales, cuando a actrices de trayectoria como Elvira Monsell no se les daba oportunidades de trabajar. Y es que en un video grabado en su cuenta de Instagram la villana de telenovelas explicó por qué se encuentra desaparecida de la televisión cuando participó en producciones de mucho éxito tanto en Televisa, como en Tv Azteca: “Respondiendo el porque tengo más de dos años y medio sin trabajo. Gracias a todos los que han preguntado. BENDICIONES”, puso en la descripción del video.

No consigue trabajo porque no tiene muchos seguidores en redes sociales “Hola hola, este video es para la gente que pregunta porqué no he vuelto a trabajar… Pasa algo muy triste en mi medio, y es que te dan trabajo dependiendo de cuántos seguidores tengas, no importa si eres actor o no, no importa si tienes estudios o no, no importa si haya una trayectoria o no, y la verdad esto de las redes sociales a mi no se me da”, comenzó explicando. Elvira Monsell explicó la situación en la que se encuentra: “Espero que haya algún día un productor al que le interese que yo trabaje porque tengo 46 años de carrera, y no porque tengo 4 mil y pico de seguidores y no los 100 mil o los dos millones que ellos piden, es eso y muchas gracias”, finalizó el breve video.

A través de redes sociales actores le dan sus mensajes de aliento a Elvira Monsell La legendaria villana de Amor en Silencio, recibió en su video varios mensajes de apoyo, entre ellos de compañeros del gremio artístico como Fernando Ciangherotti quien le escribió: “Así las cosas prima, y ni para donde hacerse, todo esta muy raro. Te quiero”. Por su parte, la actriz Mayra Rojas, expresó: “Y eres una tremenda actriz!! Es nefasto lo que sucede con eso de los seguidores querida!!”, para que después el actor Otto Sirgo también manifestara su apoyo: “Eres una gran Actriz. Ya vendrá el trabajo. Besos!”.

La villana de telenovelas tuvo que poner en renta su casa para tener dinero A pesar de participar en telenovelas importantes como Se Busca un Hombre, Secretos del Alma, Pobre Diabla, La Mujer de Judas, la Indomable y Mundo de Juguete, Elvira Monsell no cuenta con oportunidades de trabajo dada la ‘nueva modalidad’ de contrataciones en las televisoras basadas en ‘la popularidad’ del elenco en redes sociales. Lo anterior ha demeritado las finanzas de la villana de telenovelas quien en una reciente entrevista para el programa ‘Venga la Alegría’ aseguró que tuvo que poner en renta la casa en la que vivía para poder tener algo de solvencia económica, y ahora vive en una cabaña en Michoacán propiedad de su hermana, además de que se puso a tejer para vender sus creaciones. AQUÍ EL VIDEO DE LA DENUNCIA

Comienzan a subir sus seguidores en las redes sociales A diferencia del ‘boom’ que tuvo Érika Buenfil y otros actores legendarios en redes sociales, Elvira Monsell hasta hace unos días contaba con tan sólo 4 mil seguidores en Instagram, sin embargo a raíz de sus denuncias el número ascendió a más de 30 mil, además de que recibió todo el apoyo de la gente: “Eres una súper actriz, con tablas, con experiencia, seriedad y profesionalismo. Si hay una pérdida aquí es la de ellos y por ende la de nosotros, el público. El talento de verdad, como el tuyo, DEBE ser COMPARTIDO con el MUNDO. Mucho éxito preciosa”, “Usted es una actriz no una encueratriz y eso es lo que desgraciadamente buscan ahora a los que nos gusta las buenas producciones lamentablemente no tenemos ni que ver por que ahora solo salen las mujeres que salen desnudas”, “A los televidentes no nos preocupan los seguidores, lo que realmente nos está decepcionando de las televisoras es que ponen a “actores y actrices” que en lo personal no están preparados y soy fan de las novelas pero últimamente agradezco por no ver la tele”, manifestó la gente.

La polémica surtió efecto y en otro video, Elvira Monsell agradeció Luego de su denuncia en redes sociales, Elvira Monsell tuvo una respuesta abrumadora de los seguidores quienes le manifestaron cariño y por eso se vio obligada a hacer otro video en el que expresó: “Este es un video de agradecimiento a Alex Kaffie por haber publicado una nota y también a modo de aclaración, a mi nunca ningún productor me ha dicho directamente ‘no te contrato’…”, comenzó diciendo… “Sin embargo, hablé con dos productoras mías, una me dijo que requerían que tuvieras por lo menos 100 mil (seguidores) y otra dijo que no, que ya son dos millones… también hablé con unos amigos míos actores y me dijeron que eso sólo aplica para la gente joven, entonces no sé cual es la realidad, simplemente sé que existe, sé que está pasando, les mando un beso, gracias, Alex gracias”, finalizó el segundo video. EL SIGUIENTE VIDEO DE ELVIRA MONSELL ACLARANDO TODO

“Nunca me imaginé que fuera a pasar esto…”, comenta asombrada la actriz Con 46 años de trayectoria, la villana de telenovelas, aseguró en su más reciente grabación que jamás esperó la respuesta de la gente a tal denuncia y que ahora, espera conseguir trabajo y hacer ‘justicia’ a su carrera: “Hola hola, no tengo palabras para agradecerles tantas muestras de cariño, tanto apoyo, nunca me imaginé que fuera a pasar esto, no era mi intención, y decirles que quisiera responderles a todos pero humanamente me es imposible, gracias, gracias, gracias, bendiciones”, aseguró. La gente se congratuló con Elvira Monsell: “El talento no se basa en cuantos seguidores tengas”, “Señora apoyando su talento y trabajo. Será un placer volver a verla en pantalla muy pronto.”, “Le deseamos mucho éxito en su ya muy exitosa carrera, y esperamos que la industria pueda entender que el talento no se mide por los likes o seguidores, sino por las capacidades histriónicas”, “Nada que agradecer señora bonita y estupenda actriz.!!!”.

Una actriz de gran trayectoria en las telenovelas La actriz mexicana Elvira Monsell también ha participado en el doblaje de voz y comenzó su carrera en el medio artístico en el año de 1974 como parte del elenco de la telenovela Mundo de Juguete, producida por Valentín Pimpstein. Por su trabajo de doblaje dio voz a diversas actrices de series de tv bajo la productora Procineas S.C.L. La Cooperativa entre 1980 y 1990. Además es justo mencionar que la villana de telenovelas proviene de una familia de mucho talento pues es hija de Antonio Monsell, hijo de Elvira Soler, quien a su vez es hermana de los legendarios Andrés, Fernando, Domingo, Julián, Irene, Mercedes y Gloria Soler; es sobrina del actor Fernando Luján y prima de Fernando Ciangherotti.

La gente le da mensajes de aliento a Elvira Monsell a ‘falta de seguidores’ en redes sociales “La mejor villana de todos los tiempos”, “Al contrario gracias a usted por su talento y de verdad de todo esperamos verla muy pronto, de verdad que se le extraña usted si que es una primerísima actriz, gracias!!”, “Ahí es donde se demuestra que es una gran estrella una verdadera actriz felicidades y bendiciones”, comentó la gente en sus videos. “Arriba mujer hermosa querida por todos por tu trabajo, por tu talento y humildad “, “Queremos verte en algún proyecto muy pronto”, “Que lindaaaa mi actriz favorita”, “Excelente actriz”, “Brille con su talento !!!! Se merece muchas cosas lindas”, “La queremos ver en un proyecto pronto”, escribieron sus seguidores. DA LAS GRACIAS POR EL APOYO