El asesinato de Elsa Damaris ha conmocionado a Louisiana

Elsa Damaris Orellana Navarro era una inmigrante de Honduras en Estados Unidos y ahora la comunidad hispana de Houma se ha reunido en solidaridad, conmovidos por el asesinato de la mujer, para que su cuerpo sea enviado a su país de origen y descanse en paz entre sus seres queridos.

Jairo Martínez Carvajal, no se detalla cuál es su relación con la mujer asesinada, abrió una cuenta en la red social Go Fund Me bajo el nombre Funeral & Exprenses for Elsa Damaris Orellana Navarro, para reunir fondos que les permitan mandar su cuerpo hasta su natal Honduras.