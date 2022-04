El CEO de Tesla, Elon Musk, ofreció comprar Twitter por 43,000 millones de dólares en efectivo

“Twitter necesita transformarse en una empresa privada”, dijo Musk

El multimillonario ha sido un crítico vocal de Twitter en las últimas semanas, principalmente por su creencia de que no cumple con los principios de la libertad de expresión

El CEO de Tesla, Elon Musk, está ofreciendo comprar Twitter, diciendo que la plataforma de redes sociales que ha criticado por no estar a la altura de los principios de la libertad de expresión debe transformarse en una empresa privada.

Twitter Inc. dijo en una presentación regulatoria el jueves que Musk, actualmente el mayor accionista de la compañía, propuso comprar las acciones restantes de Twitter que aún no posee a 54.20 dólares por acción, una oferta por valor de más de 43 mil millones de dólares en efectivo, de acuerdo con NPR. Musk llamó a ese precio su mejor y última oferta, aunque no proporcionó detalles sobre el financiamiento.

¿Por qué Elon Musk decidió hacer una oferta?

“Invertí en Twitter porque creo en su potencial para ser la plataforma para la libertad de expresión en todo el mundo, y creo que la libertad de expresión es un imperativo social para una democracia que funcione”, dijo Musk en la presentación. “Sin embargo, desde que hice mi inversión ahora me doy cuenta de que la empresa no prosperará ni cumplirá con este imperativo social en su forma actual. Twitter necesita transformarse en una empresa privada”, agregó el magnate.

La oferta no es vinculante y está sujeta a financiación y otras condiciones, informó la agencia de noticias The Associated Press. Por su parte, Twitter dijo que recibió la oferta de Musk y decidirá si lo mejor para los accionistas es aceptar o continuar operando como una empresa que cotiza en bolsa.