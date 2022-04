Entre los detalles que se dieron a conocer, informaron que Elon Musk llegó a un acuerdo para comprar Twitter por aproximadamente $44 mil millones el lunes, prometiendo un toque más indulgente para vigilar el contenido en la plataforma donde promueve sus intereses, ataca a los críticos y opina sobre temas sociales y económicos a más de 83 millones de seguidores, informó The Associated Press.

Elon Musk Twitter: ¿Por la libertad de expresión?

Dos semanas llevó la negociación de la compañía e informaron que Musk jugó ‘sus cartas’ de buena manera, para poder obtener una de las compañías de aplicaciones más afamadas del mundo. La noticia de la compra de Twitter, generó un gran debate en redes sociales -principalmente la que se adquirió- donde los internautas muestran su opinión al respecto. Al igual, se destacó las razones que llevaron a Musk a la compra de Twitter.

El extrovertido CEO de Tesla, que también es la persona más rica del mundo, dijo que quería comprar y privatizar Twitter porque cree que no está aprovechando su potencial como plataforma para la libertad de expresión, destacó The Associated Press. Siendo uno de sus principales propósitos, se espera que Musk implemente nuevos niveles de seguridad para la aplicación. Archivado como: Elon Musk Twitter