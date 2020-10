Elizabeth Hurley causa sensación en redes sociales con traje de baño como JLo

La actriz británica se deja ver en sensual para su público

Confirma lo bien conservada que está, al igual que Jennifer López

¡Cincuentonas ardientes! La actriz británica Elizabeth Hurley enseña en su cuenta de Instagram en traje de baño lo bien conservada que está como la actriz y cantante Jennifer López (JLo).

Nacida el 10 de junio de 1965, con 55 años de edad, Elizabeth Hurley, a quien muchos recuerdan por su romance con el actor Hugh Grant, luce mejor que nunca y así lo confirma al posar en un traje de baño que resalta sus atributos delanteros.

Dueña de un bello rostro y singular sonrisa, la actriz británica posteó en esta ocasión en sus redes sociales: “Tomada (la imagen) justo antes del encierro en el glorioso @chevalblancrandheli en las Maldivas”.

Por si fuera poco, la también modelo invitó a sus seguidores a que usen un código si lo que desean es obtener un regalo al hacer compras de sus artículos.

No pasó mucho tiempo para que sus admiradores se desvivieran en halagos a Elizabeth, aunque no han obtenido alguna respuesta hasta el momento.

“Maravillosa”, “Elizabeth, te ves absolutamente maravillosa y asombrosa y adorable”, “Mi amor”, “Hermosa”, “Absolutamente hermosa como siempre”, “Con más de 50 (años) y te ves adorable, querida”, “Belleza maravillosa, te ves asombrosa y con una sonrisa genial”.

Sorprendida por lo bien conservada que está a sus más de 50 años, como JLo, una admiradora de Elizabeth Hurley, quien luce espectacular en traje de baño, comentó lo siguiente: “¿Estás segura que no tienes 35? No puede ser posible que tengas 55. Yo tengo 50, pero me veo de 43, pero wow, tú me has vencido en juventud”.

Daba la impresión que los halagos para la actriz británica no tendrían fin: “Tú eres locamente hermosa”, “Hey, nena, te amo”, “Te ves espectacular”, “Sonrisa fantástica, Liz”, “¿Te casarías conmigo, Elizabeth?”.

Pero esta no sería la única imagen que Elizabeth Hurley compartiría en traje de baño. Sigue leyendo, te vas a sorprender…