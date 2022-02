¿Cuál fue su reacción tras el mensaje de William Levy?

Al tomar en cuenta que el actor cubano William Levy escribió su mensaje, en el que daba por terminada su matrimonio con Elizabeth Gutiérrez, en los últimos días de enero, cabe analizar cuál fue la reacción de la actriz mexicana en su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de 3 millones de seguidores.

En primer lugar, subió un video de apenas unos cuántos segundos donde deja ver su espectacular belleza mientras camina al ritmo del tema musical Should I stay or should I go de la banda The Clash. Por uspuesto que no faltaron los halagos de parte de sus fans (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).