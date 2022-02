“Le deseo toda la felicidad del mundo. Siento que cuando tienes familia te das cuenta de su valor, en ese momento ella no tenía una y no sabía el valor. Me imagino que si alguien se porta de la manera que ella se portó con mi pareja con su pareja actual, no creo que le gustaría, uno aprende y madura con el tiempo”.

Elizabeth Gutiérrez dice que ella “no tiene la necesidad de amarrar a un hombre”

En esta misma charla, que provocó todo tipo de reacciones, y más tomando en cuenta que se dio luego de que William Levy anunciara que su matrimonio llegaba a su fin, Elizabeth Gutiérrez fue más allá y no tuvo empacho en decirle lo siguiente a Jacky Bracamontes.

“Yo no tengo la necesidad de amarrar a un hombre, yo sólo tengo dos hijos, y si te preguntas por esa persona, no sé cuántos, pero definitivamente más de dos, entonces pregúntenle a ella quién necesita amarrar a quién. Entre mujeres es muy feo hablar de esas cosas. No me parece que luego saque un libro y quiera verse como un víctima cuando no fue así, y además de meter esa parte de que me embaracé, se me hace de mal gusto”.