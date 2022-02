“Nunca he hablado de esto porque nunca me ha interesado, la verdad, y escojo qué contestar. Para mí es una falta de respeto a ambas familias, porque para qué contar algo así. Y también pienso en que si eres capaz de pensarlo es porque eres capaz de hacerlo”, dijo Elizabeth.

Fue en una entrevista que le concedió a Erika de la Vega en su podcast En defensa propia, disponible en su canal oficial de YouTube , que la madre de Christopher Alexander y Kailey Alexandra no se guardó nada sobre lo que opina de esa parte del libro La pasarela de mi vida, el cual salió a la venta hace varios años.

“Yo no tengo la necesidad de amarrar a un hombre”: Elizabeth Gutiérrez

Pero esto no sería lo único que Elizabeth Gutiérrez le tenía guardado a Jacky Bracamontes, pues comentó lo siguiente: “Yo no tengo la necesidad de amarrar a ningún hombre. Yo solo tengo dos hijos, y si te preguntas por esa persona, no sé cuántos, pero definitivamente más de dos. Entonces, pregúntenle a ella quién necesita amarrar a quién”.

Aunque nunca dijo su nombre, fue más que evidente que la hoy exesposa de William Levy se refería a Jacky: “Entre mujeres es muy feo hablar esas cosas. Yo la admiraba a esa persona. Yo pensaba que era una persona admirable, buena mujer. Desafortunadamente, me tocó conocer otro lado de ella, nadie me lo contó, yo lo viví, entonces después escribe un libro y quiere verse como una víctima cuando no lo es”.