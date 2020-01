View this post on Instagram

Hola a todos!!! Les tengo una sorpresita! ☺️ Solo faltan 2 días para que mi colaboración con @claudiafashions esté disponible en www.ShoppingwithClaudia.com • BeFit x Anzata es una colección de fashion sportswear diseñado para celebrar la figura de la mujer. Todas merecemos sentirnos bellas y con confianza en nosotras mismas. I can’t wait for you guys to see this! #BeFitxAnzata