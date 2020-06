Elizabeth Gutiérrez ofrece reveladora entrevista

La esposa de William Levy cuenta la verdad de su separación

También, confesó que se sometió a una cirugía de emergencia

¡Agárrense! Elizabeth Gutiérrez, esposa de William Levy, ofrece reveladora entrevista donde cuenta la verdad de su separación, además de confesar que se sometió a una cirugía de emergencia.

En la cuenta de Instagram de Chica Picosa, se puede observar esta charla entre amigas donde la actriz y modelo Elizabeth Gutiérrez se sinceró y habló de su relación con William Levy.

En esta publicación, se ofrece un adelanto de los temas de los que habló Elizabeth Gutiérrez: “La actriz revela que hace dos semanas se sometió a una cirugía de emergencia y no plástica (algo que tuvo que remover porque le estaba creciendo quiste), estrena look nuevo, casa nueva, que todavía falta la reconstrucción completa por todo lo que está pasando con la pandemia”.

“Elizabeth cuenta que lleva 16 años de relación con el actor cubano, donde ha habido ajustes: ‘William es un hombre especial, que siempre da lo mejor de sí, trabaja para su familia’, expresó la actriz (muchas por ahí preguntaron sobre el anillo que traía en mano)”.

Elizabeth responde a la pregunta el por qué no estuvo junto al actor en la premier de su última película. Dice que porque ella respeta el espacio en su trabajo, pero que ella lo apoya… al fin, ella dice que siguen juntos, ya que se ha especulado que ya no estarían juntos como pareja!!!”.

A continuación, algunos de los fragmentos más relevantes de lo que dijo la actriz y modelo Elizabeth Gutiérrez, esposa de William Levy, en esta charla entre amigas:

“La semana antepasada tuve una cirugía, de un procedimiento, que no crean que me fui a hacer lipo ni nada de eso, pero si era algo que me tenía que remover, porque me estaba creciendo como un embarazo, era un quiste. Fue algo inesperado que tuve que hacerlo”

“Tuve que hacerme la prueba de Covid-19, es horrible, ojalá no me la hubiera hecho. Fue una sensación horrible, pero estoy libre de Covid, fue justo cuando empezaron a abrir los hospitales, así que me cuidaron súper bien y todo salió bien, ya salí de eso, salí como nueva”.

“Seguimos ajustándonos en las adversidades (William Levy y ella), pero creo que lo más importante es la admiración y el amor que nos podemos tener y el amor por nuestra familia. Tenemos un mismo propósito”.

“La verdad es que todo ha valido la pena, amo a mi familia, amo a mis hijos, de verdad que William es una persona súper especial que siempre nos da lo mejor de él y que de verdad trabaja para su familia”.

Sobre el talento de su hijo, Christopher Alexander, en el beisbol comentó: “Es algo súper natural, me encanta ver a mi hijo, es súper dedicado, y eso es importante, que los padres apoyen a sus hijos, es muy importante tener un equipo, porque es un equipo al final del día, tu familia es tu equipo”.