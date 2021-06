La actriz Elizabeth Gutiérrez posa por primera ocasión con sus hijos Christopher y Kailey Levy, para la revista ¡Hola!

Habla del accidente que sufrió su hijo y que cambió su vida para siempre

Para el mes de junio 2021, la revista ¡Hola! se ha encargado de embellecer su portada con la actriz y modelo Elizabeth Gutiérrez, quien posa por primera vez a un lado de sus hijos, fruto de su matrimonio con William Levy: Christopher y Kailey. En dicha edición, Gutiérrez habló sobre el trágico accidente que vivió su hijo mayor, el pasado mes de octubre mientras iba conduciendo un carrito de golf y trágicamente se volcó ocasionando heridas de gravedad, que con el tiempo han ido sanando pero lo mantienen alejado de su pasión: el baseball. Elizabeth Gutiérrez entrevista Una entrevista a Elizabeth Gutiérrez La revista ¡Hola!, nos trajo en esta ocasión una entrevista sumamente conmovedora hacia la actriz Elizabeth Gutiérrez , quien abrió su corazón y contó la experiencia más aterradora que había vivido el año pasado en cuestión del accidente de su hijo y cómo la familia pasó el proceso. En un video posteado por la cuenta de Instagram de la revista, se observa el lado más vulnerable de la esposa de William Levy, la cual también narra sobre su vida familiar, de su hija Kailey dando detalles que nunca antes había mencionado y sobre todo, de la conexión que existe entre los dos hermanos, haciendo de esta entrevista, una muy especial.

"Una llamada que nunca quieres recibir" Fue el 7 de octubre del 2020, cuando la prensa posó los ojos en la familia Levy-Gutiérrez dado a que se había corrido la noticia sobre un accidente al hijo mayor de la pareja, los detalles eran escasos y sólo se conocía que el menor estaba siendo trasladado en helicóptero a un hospital debido a las heridas que sufrió en la rodilla izquierda. Por primera ocasión, Elizabeth narra a la revista ¡Hola!, cómo vivió el momento en que se enteró de lo que sucedía con su hijo: "Es una llamada que nunca quieres recibir como madre y a la una de la tarde, Kailey recibió esta llamada, vino corriendo histérica al cuarto yo no sabía lo que estaba pasando, cojo el teléfono y él en llanto me dice: 'Mami, destruí mi vida".

Elizabeth Gutiérrez entrevista El accidente de Christopher "Él se quedó a dormir en casa de un amigo. Al día siguiente, en la mañana, le dije que ya iba a por él, pero me pidió un rato más. Y se lo permití. Me llamó a las horas y me dice: 'Mami, destruí mi vida . Tengo que ir al hospital", narra Elizabeth a la revista, contando a continuación como se lo dijo a su esposo. "Mi cuerpo se derrumbó. No tuve que decirle nada a William. Con mi expresión, lo dije todo. Los 15 minutos que tardamos en ir a casa de su amigo han sido los más largos que he vivido en mi vida." terminó de narrar, recordando lo difícil que fue para ambos padres el hecho de enterarse sobre el accidente de su hijo mayor.

Doy gracias a Dios, porque cuando llegué, él ya estaba dentro de la ambulancia La actriz relató que en el momento en que llegó, su hijo ya se encontraba resguardado por el personal médico y dentro de la ambulancia, y así no tuvo que verlo en el suelo, aunque claro, la imagen de ver a su hijo en tales condiciones la impactó para siempre. "Llegamos y había tres ambulancias, policía… Doy gracias a Dios, porque cuando llegué, él ya estaba dentro de la ambulancia. ¡No lo vi en el piso!", recuerda Gutiérrez, mencionando que él quería que lo acompañara hacia el hospital dentro del vehículo, pero que no se lo permitieron debido a los cuidados que se mantenían por la Covid-19.

Elizabeth Gutiérrez entrevista Los duros momentos que enfrentó William Levy A pesar del éxito que está teniendo el actor cubano en estos momentos, hace un par de meses atrás vivió horas angustiosas. Su esposa, relata a la revista cómo sobrevivió a la situación y cómo se convirtió en el principal apoyo emocional de su hijo tras el accidente. "William no dormía. Y yo, como madre, me moría por dentro. Cada vez que entraba en cirugía, yo oraba y lloraba en una esquina." comentó la empresaria, continuando con qué Levy a pesar de estar trabajando en Colombia no hay día que no le de ánimos a su hijo.

Elizabeth Gutiérrez entrevista La reacción de Kailey Una de las personas que vivió difícilmente el accidente de Christopher fue su hermana menor: Kailey Levy. La niña de 11 años fue quien recibió aquella tormentosa llamada, lo que se convirtió en un hecho traumático, tal como lo describe su madre. "Fue traumático para ella. Son muy apegados. Kai respondió el teléfono cuando Christopher me marcó. Todo el camino iba gritando: 'Mi Toty, mi Toty', habló Elizabeth. Anteriormente se ha hablado de la relación de los hermanos, de hecho, es algo que los seguidores de ambos chicos han podido observar en las redes sociales de los menores, donde no dudan en compartir su cariño en tiernas fotografías y lindas palabras.

Cómo fue superar esta difícil situación en familia Sin duda, el año pasado fue uno de los más difíciles para ambos actores, quizá en cuestión profesional fue fructífero para William Levy estrenando una película que produjo, pero en su vida privada se veía empañada por esta difícil situación, aunque claro, como familia pudieron superarlo juntos. Cómo bien dice la actriz en esta edición, siempre hay que resaltar lo positivo: ” Empezamos a ver todo lo positivo dentro de todo lo malo, nos agarramos de eso, todo tranquilo, todo va estar bien, él va a estar bien, él va a salir adelante”.

Elizabeth y las muestras de agradecimiento hacia sus seguidores Otro aspecto que sobresalió y ayudó a la actriz en este duro momento, fue el apoyo y las muestras de cariño que existieron de parte de los fanáticos de ambos actores; eran días difíciles pero siempre había un mensaje o comentario hacia los dos y por supuesto, dirigido a Christopher. Fue en ese instante que Elizabeth les escribió a través de un post de Instagram, donde se lee: “Gracias a todos que sin conocernos oran por nuestro hijo Christopher como familia. Que Dios sane a Christopher y los demás muchachos completo y rápidamente (…) Christopher es un niño de Fe.”

El proceso post recuperación Han pasado siete meses desde el accidente y ha sido un duro camino para Christopher Levy. Su rodilla fue el miembro más dañado de la caída, aunque afortunadamente no se rompió ningún hueso, se sabe que tuvo problemas con un tendón y que era complicado para él poder moverse en un principio. “Durante seis meses, hemos ido a terapia todos los días. Él no podía doblar su rodilla y ahora… ¡ya la flexiona!”, contó en la entrevista, mencionando también que para Toty, como le dicen de cariño, lo más difícil ha sido estar lejos del deporte que practica.

Extrañando el deporte A través de Instagram, el joven en diversas ocasiones ha comentado que extraña jugar y lo duro que ha sido mantenerse lejos del deporte. En primera por la pandemia y ahora por su recuperación tras el accidente, en la entrevista otorgada por su madre, nos cuenta que lo que más preguntaba a los médicos y enfermeras era si podía jugar baseball. Fue hace poco que el chico subió una fotografía de él jugando y se lee en el pie de la imagen “Missing this”, a lo cual su padre contestó en la sección de comentarios: “Con el favor de Dios pronto estar ahí de cuenta my champ …. love you and miss watching you play”, demostrando el apoyo a su primogénito.