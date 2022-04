¡Elizabeth Gutiérrez celebró su cumpleaños muy bien acompañada!

El actor y protagonista de ‘Café con Aroma de Mujer’ el día de ayer no hubo alguna prueba de que estuviese presente en el cumpleaños de su ex, pero si dio a conocer una noticia que lo tiene bastante emocionado, pues se le otorgó la llave del condado de Broward, y es un gran logro en su carrera.

Y es que Elizabeth llegó a decir en una ocasión, que Bracamontes se había metido en su relación, y cuando se le cuestionó a Jacky su punto de vista hacia lo que había comentado la ex pareja de Levy, ella respondió esquivando por completo: “Ahora si hay alguien que quiera o pretenda que yo hable mal de una mujer, jamás lo haría, nunca lo he hecho, hablar mal de nadie, menos de una mujer y mucho menos si es mamá”. Respondió así, cuando le preguntaron que era lo que pensaba de los malos comentarios que hizo la ex de Levy. (MIRA AQUÍ EL VIDEO)

“Me reí muchísimo, aprendí de música latina, de canciones antiguas que teníamos listas en reproducciones y me la pasé súper bien. La verdad no tenía mucho tiempo para… porque estábamos trabajando todo el día, pero el ratito que teníamos siempre teníamos música y la pasábamos súper bien”, expresó Alicia en una entrevista promocional para la película.

La periodista Tanya Charry reveló que tuvo la oportunidad de hablar con uno de los tres implicados en este ‘triángulo amoroso’, el actor cubano William Levy, quien de manera textual le dijo lo siguiente: “(A) esta chica no la veo desde que hicimos la película. La vi ahora en España para los Premios Latinos, nada más, y yo no quiero que esta revista comience con faltas de respeto hacia mí y hacia mi familia”.

Asegura que William es un gran papá

“William y yo hemos criado a nuestros hijos con amor y respeto siempre!! enseñándoles lo mejor que hemos podido como padres… Siempre le voy a agradecer que me apoyó y sigue apoyando para así poder quedarme en casa y ver y estar ahí para mis hijos… no hay culpable en esta situación!!! no me alegro de ataques a su persona… no lo agradezco!!”, aclaró.

Fue hace unas semanas que la pareja decidió terminar su relación de 20 años, de la cual nacieron sus dos hijos: Christopher Alexander y Kailey Alexandra. Por el momento ninguno de los dos ha hecho alguna otra declaración, solo sabemos que ambos están cosechando grandes éxitos.