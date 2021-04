Al ritmo de la música la festejada movía sus caderas, siendo la sensación en la fiesta, mientras que el cantante del grupo que estuvo presente en la celebración, los hacía reír con sus frases y rimas, que los demás no pudieron sostener las carcajadas.

Durante la celebración del cumpleaños numero 42 de Elizabeth Gutiérrez, se observa que contrataron un grupo musical, para que cantara en el festejo, por lo que la esposa de William Levy no dejaba de bailar, mientras escuchaba y tomaba sus bebidas que sostenía con su mano.

Como cada año, Elizabeth Gutiérrez esposa de William Levy se festeja en grande y con mas ganas que año anterior. Y es que cada día se ve más joven. La bellísima madre de Christopher y Kailey celebra su cumpleaños con una fiesta con sus seres queridos para dar la bienvenida a sus 42 años que no parece que los tenga.

Durante el festejo de cumpleaños de Elizabeth, hubo algunos segmentos, en donde se puede observar al actor cubano, también disfrutando de la fiesta de su esposa, y aunque no apareció a lado de ella, en el pastel se ve la foto de la pareja junto a sus hijos.

Mucho se ha mencionado sobre que el cubano y la modelo estadounidense, están separados, no se aman, ya que rara vez aparecen juntos en alguna imagen que comparten ambos en sus cuentas de red social, y esta vez Levy empieza a callar bocas.

"No se porque Ellis serán así tan misteriosos y siempre tratando que no los vean juntas", "Es tan tonto que sigan con eso como si las fans no pudieran entender que William tiene una bella familia ", "Se le hace una mujer muy bonita con un cuerpazo!", fueron los comentarios de los seguidores.

En esta publicación, se ofrece un adelanto de los temas de los que habló Elizabeth Gutiérrez: “La actriz revela que hace dos semanas se sometió a una cirugía de emergencia y no plástica (algo que tuvo que remover porque le estaba creciendo quiste), estrena look nuevo, casa nueva, que todavía falta la reconstrucción completa por todo lo que está pasando con la pandemia”.

Elizabeth responde a la pregunta el por qué no estuvo junto al actor en la premier de su última película. Dice que porque ella respeta el espacio en su trabajo , pero que ella lo apoya… al fin, ella dice que siguen juntos, ya que se ha especulado que ya no estarían juntos como pareja!!!".

Ahora, mediante una publicación de Elizabeth Gutiérrez, la esposa de William Levy da a entender que está únicamente con sus hijos en la cuarentena, por lo que se levantan sospechas de ¿dónde está el actor y si efectivamente están separados? Todo parece indicar que no están atravesando la mejor racha, dado que desde hace semanas, tampoco el actor ha dado señales de vida en su cuenta de Instagram.

En plena cuarentena por el coronavirus, los artistas han dado muestras de vida más que nunca mediante sus redes sociales compartiendo hasta el cansancio lo que hacen día con día, sin embargo dos artistas que habían estado desaparecidos en esta temporada son Elizabeth Gutiérrez, la esposa de William Levy y el mismo actor, quienes en los últimos meses han pasado por momentos complicados en una ‘supuesta’ separación que no acaba de confirmarse.

El Día del Niño en México y otras partes del mundo se celebró el pasado 30 de Abril y la esposa de William Levy utilizó su Instagram para compartir un pequeño video de los momentos que disfruta con sus hijos, que ya no son unos niños, Christopher y Kailey Levy, quienes aparecen muy consentidos por su mamá en la cama mientras todos sonríen de una manera muy bonita y feliz.

Aunque parezca algo insignificante, en esta época de cuarentena, las celebridades tienen más tiempo que nunca y resulta difícil pensar que no pueden mantener contacto con su público en las redes sociales por eso Elizabeth Gutiérrez levantó sospechas en su video porque jamás apareció (como acostumbra), su aún esposo William Levy.

¿Separados desde la cuarentena?

Sin embargo, en el video no aparece William Levy quien por cierto tampoco ha actualizado sus redes sociales en un buen tiempo, por lo que cabe la posibilidad de que estén separados en la cuarentena, algo que resultaría difícil de creer en caso de que las cosas entre ellos no anden mal, pues las actividades de todos los actores están detenidas, entonces ¿Cuál sería el pretexto para que el rubio esposo de Elizabeth Gutiérrez no aparezca conviviendo con su familia?

"Tienes unos hijos maravillosos son un ejemplo a seguir y una familia única", "Ayyyy qué hermosos!!!! Mágicos!!!!! Les quiero muchísimo mis amores", "Lindos", aseguraron los seguidores de Elizabeth Gutiérrez, sin embargo, hubo un comentario que le tiró una pedrada a William Levy: "Elizabeth te queremos ver enamorada y correspondida te mereces un rey porque eres una Reyna".