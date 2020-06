Elizabeth Álvarez, esposa de Jorge Salinas, comparte desgarrador mensaje

La actriz mexicana anuncia la muerte de un ser querido a través de Instagram

“Gracias por todo, serás nuestro amor eterno”, expresó en este mensaje

Y siguen las malas noticias. La actriz mexicana Elizabeth Álvarez, esposa del también actor Jorge Salinas, comparte desgarrador mensaje en sus redes sociales y anuncia la muerte de un ser querido.

Por medio de su cuenta de Instagram, Elizabeth Álvarez subió una foto de su abuelita para avisar a sus seguidores de su triste fallecimiento.

“En una de las últimas video llamadas con mi abuelita Amparo Rivera García con 97 años, hoy descansa en paz, gran mujer, ejemplo de amor y dedicación a la familia. Fue una guerrera incansable, me recibió siempre en su casa con un plato de caldo de pollo para el alma, el mejor que he comido, me diste el mejor regalo de vida, a mi mamá, y tú estabas tan orgullosa de ella”.

La esposa de Jorge Salinas, con quien unió su vida en matrimonio en el 2011 y con quien procreó dos hijos: León y Máxima, prosigue con su mensaje de despedida para su abuelita: “Amparito, como te decía con cariño, hoy ya estás con Dios y con mi abuelo y mi tío, aquí tu legado seguirá con tus 7 hijos, 23 nietos y 21 bisnietos”.

“Continuarás en cada generación a través de nuestras historias y recuerdos, abuelita querida, siento mucho tu partida, te vamos a extrañar. Gracias por todo, serás nuestro amor eterno”, expresó la actriz mexicana, nacida el 30 de agosto de 1977 en Ciudad Juárez, Chihuahua, en México.

Algunos de sus compañeros famosos no dudaron en expresar sus condolencias, como la actriz Chantal Andere, así como Sharis Cid, quien comentó: “Te abrazo con el alma, amiga querida”.

Por su parte, la conductora Jimena Pérez, mejor conocida como La Choco, le mandó el siguiente mensaje a la esposa de Jorge Salinas: “Te abrazo fuerte!!! Lo siento mucho”, mientras que el actor cubano Julio Camejo dijo: “Abrazotes, comadre”.

También, admiradores de Elizabeth Álvarez no dejaron escapar la oportunidad de mostrarle su apoyo en estos difíciles momentos por los que pasa la actriz mexicana debido a la muerte de su abuelita, Amparo Rivera García:

“Mi más sentido pésame, descanse en paz”, “Dios la tenga en la gloria, que hermosa, bendiciones Elizabeth y fortaleza”, “Mis sentimientos, mi reina. Tu abuela está en un buen lugar ahora, al lado de Dios, protegiéndote a ti y a toda la familia”, “El Señor la tenga en su Santa Gloria”.

Un usuario escribió el siguiente mensaje que da mucho de qué hablar: “Cuando una abuela o madre ya pasa los 75 años, y si la quieres, debe vivir en familia, no en asilos y luego lamentando su muerte cuando en vida te valió”.

“Descanse en paz tu abuelita, Eli querida, consuelo a todos su familiares!!! Ya descansa con el Señor!!!”, “Un abrazo, Elizabeth, nada como la comida de las abuelas los fines de semana con toda la familia!!! Un beso!!!”, expresaron admiradores de Elizabeth Álvarez.

