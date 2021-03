“Elíseo Robles Garza. 1922 – 2021”

Unas cuantas horas después de que se diera a conocer la noticia del fallecimiento de don Eliseo Robles Garza, la página oficial de Facebook de Eliseo Robles y los Bárbaros del Norte compartió una publicación que dice lo siguiente:

“Casi a sus 100 años de vida, hoy le tocó partir de este mundo, se le extrañará y recordará con cariño. 1922-2021, Elíseo Robles Garza”.

Se trata de una publicación del pasado 8 de agosto del 2020 donde se le dedica un emotivo tema a su padre: “Querido viejo, yo no sé cómo pagarte, toda una vida de cuidados y de amor, no me hago responsable si se les salen unas lagrimitas, ánimo!”.

