“Jenni no esperaba darse cuenta de nada de eso”

En esa ocasión, Laura Lucio comentó: “La situación es que Jenni no esperaba darse cuenta de nada de eso, a Jenni le traen un teléfono de Elena, porque le dicen: ‘Elena está enamorada de ti, tu no te has dado cuenta, pero hay fotografías tuyas por todos lados’, y en ese momento, Jenni le dice a la chica: ‘cómo voy a saber si no veo el teléfono’, le trae el teléfono, lo ve, y ve fotos de ella, pero entre esas fotos encuentra a Chiquis y esa es la rabia que ella tenía”.

“Jenni se sentía traicionada por una amiga a quien ella quería mucho, Elena fue madrina de su boda, Elena venía a la casa diario, Elena viajaba en ocasiones con Jenni”, expresó Laura Lucio, además de contar que Jenni se sintió traicionada por Esteban Loaiza porque él les avisó a Chiquis y Elena que La Diva de la Banda quería hablar con ellas para aclarar lo de las fotos. Archivado como: Elena Jiménez foto Jenni.