Electricista mató a 3 compañeros en Florida con un cuchillo y un bate

Un electricista mató el sábado a tres de sus compañeros de trabajo en una casa que compartían en Florida, tras pelearse con su supervisor. Dos de las víctimas murieron en la escena y el tercero murió el sábado en la noche en el hospital, dijeron las autoridades.

El electricista Shun Runyon, quien vivía con compañeros en Davenport, tuvo el viernes una discusión con su supervisor, lo golpeó y huyó del lugar de trabajo, dijo el sheriff del condado Polk, Grady Judd, en conferencia de prensa, reseñada por AP.

Electricista mató a 3 compañeros

Runyon, de 39 años, regresó a la casa alquilada por la compañía, donde vivían él, siete compañeros y sus familias, y comenzó a atacarlos con un cuchillo y un bate de béisbol. El sospechoso trabajaba temporalmente en un supermercado para una compañía eléctrica de Pensilvania.

Las autoridades detallaron que Runyon golpeó a un supervisor en el trabajo alrededor de las 2 a.m. del viernes y huyó. No se lo vio ni se escuchó hasta alrededor de las 9:45 a.m. del sábado cuando la policía recibió un informe de un asesinato en Davenport, Florida, en un vecindario donde Runyon y sus compañeros de trabajo estaban siendo alojados por su empleador.