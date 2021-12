La alcaldesa Keisha Lance Bottoms creó una carrera de sucesión abierta cuando anunció en mayo que no buscaría un segundo mandato. Dickens, de 47 años, nativo de Atlanta e ingeniero de formación, se unió al consejo en 2013.

Dickens ganó una campaña dominada por la preocupación por el aumento de los delitos violentos en la ciudad, argumentando que sería más efectivo que Moore, quien a menudo había sido un crítico a veces solitario de los alcaldes anteriores en sus 20 años en el Concejo Municipal. Moore había sido el principal candidato por un amplio margen en la primera ronda de votaciones el 2 de noviembre entre 14 candidatos en una carrera no partidista.

El concejal Andre Dickens ganó una segunda vuelta el martes para convertirse en el próximo alcalde de Atlanta, con una oleada de apoyo que lo impulsó más allá de la actual presidenta del concejo, Felicia Moore, después de terminar en segundo lugar detrás de ella en noviembre, informó la agencia de noticias The Associated Press.

Por su parte, Liliana Bakhtiari ganó la segunda vuelta para el Ayuntamiento de Atlanta convirtiéndose en la primera musulmana de la comunidad LGBTQ elegida en el estado de Georgia, asimismo, se convierte en el primer miembro del consejo no binario en una ciudad importante de Estados Unidos, informó Los Angeles Blade.

Dickens pasó de estar detrás del grupo a tomar el segundo lugar el 2 de noviembre y llegar a la segunda vuelta, poniendo fin al intento de regreso del ex alcalde de dos mandatos Kasim Reed, quien terminó tercero. Ese apoyo en forma de bola de nieve continuó en la segunda vuelta, con el respaldo de Bottoms, la representante de los Estados Unidos y la presidenta del Partido Demócrata de Georgia Nikema Williams, la fiscal de distrito del condado de Fulton Fani Willis y Sharon Gay, una abogada que terminó cuarta en la votación del 2 de noviembre.

“Votamos por el progreso y un solucionador de problemas, por un constructor de puentes, por la transformación”, dijo Dickens a cientos de personas durante su discurso de victoria el martes por la noche. “Y este trabajo comenzará ahora mismo. No podemos esperar más para abordar estos problemas”.

“Dibujo círculos, no trazo líneas”, dijo Dickens. “Y el círculo de esta noche se hizo realmente grande”, agregó. Como muchas ciudades en todo el país, Atlanta ha estado lidiando con un aumento en los asesinatos. A partir del 13 de noviembre, los homicidios aumentaron un 10% durante el mismo período del año pasado y un 57% en comparación con 2019, según muestran los datos de la policía de Atlanta. Varios de esos asesinatos captaron una atención generalizada.

El demócrata Eric Adams gana Alcaldía de Nueva York

Por otro lado, el expolicía afroamericano Eric Adams se impuso el pasado 2 de noviembre con claridad en las elecciones a la Alcaldía de Nueva York con un 70.5 por ciento de los apoyos cuando se lleva un 34 por ciento de los votos escrutados, según las proyecciones de medios locales, reportó la agencia de noticias Efe.

Adams, un demócrata de 61 años, se presentaba como el gran favorito por delante del aspirante republicano, Curtis Sliwa, que ha logrado hasta el momento un 25 por ciento de los apoyos, lo que según varios medios como The New York Times, hace imposible una eventual remontada. De hecho, con estos resultados, Sliwa reconoció su derrota en un discurso pronunciado en su cuartel general en el que insistió en que su derrota no significa que abandona o que se rinde.