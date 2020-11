El estado de Pensilvania sigue siendo un estado clave en la contienda electoral 2020

La secretaria de Estado Kathy Boockvar dijo que aun faltaban millones de boletas por contar

Trump respondió a su declaración, poniendo en entredicho a la demócrata

La campaña del republicano Donald Trump demanda para detener el recuento de votos en el estado de Pensilvania.

Argumentan que hay falta de ‘transparencia’ en el proceso y buscan intervenir en el caso de la Corte Suprema, informó AP.

La campaña de Trump dijo que presentó demandas el miércoles en Pensilvania y Michigan, sentando las bases para impugnar el resultado en estados indecisos que podrían determinar si el presidente Donald Trump tiene otros cuatro años en la Casa Blanca.

Las demandas en ambos estados exigen un mejor acceso para los observadores de la campaña a los lugares donde se procesan y cuentan las boletas, dijo la campaña. La campaña también busca intervenir en un caso de Pensilvania en la Corte Suprema que se ocupa de si las boletas recibidas hasta tres días después de la elección pueden contarse, dijo el subdirector de campaña Justin Clark.

La campaña dijo que está pidiendo una interrupción temporal en el conteo en ambos estados hasta que se le dé acceso “significativo” en numerosos lugares y se le permita revisar las boletas que ya se han abierto y procesado. Trump está un poco detrás del candidato demócrata Joe Biden en Michigan: el presidente tiene ventaja en Pensilvania, pero su margen se está reduciendo a medida que se cuentan más boletas enviadas por correo.

No ha habido informes de fraude o cualquier tipo de inquietud sobre la boleta electoral fuera de Pensilvania. El estado tenía 3,1 millones de boletas por correo que toman tiempo para ser contadas y una orden permite que se cuenten hasta el viernes si tienen matasellos del 3 de noviembre.

La campaña también dijo que pediría un recuento en Wisconsin, un estado que The Associated Press llamó a Biden el miércoles por la tarde. El director de la campaña, Bill Stepien, citó “irregularidades en varios condados de Wisconsin”.

Votos en Pensilvania siguen en disputa

El estado de Pensilvania sigue siendo un estado clave en la contienda electoral 2020. En especial, porque suma 20 votos electorales que podrían ser definitivos para cualquiera de los dos candidatos: el republicano Donald Trump o el demócrata Joe Biden.

Hasta ahora, con 84% de los votos escrutados, el actual presidente Trump lleva la delantera con 52,8% de los votos, mientras que Joe Biden alcanza 46,2% de apoyo en el estado.

La tarde de este miércoles, la secretaria de Estado Kathy Boockvar dijo que aun faltaban millones de boletas por contar y que se asegurarían de que cada uno de los votos fuera escrutado con precisión. Minutos más tarde, Trump respondió a su declaración, poniendo en entredicho lo Boockvar había declarado.

“Todavía quedan millones de boletas por contar”, dijo Boockvar. “Este es un proceso, y queremos asegurarnos de que cada voto de cada votante válido se cuente de forma segura y precisa”, agregó.

Mientras que Trump publicó en su cuenta de Twitter: “Estamos ganando a lo grande en Pensilvania, pero la Secretaria de Estado de PA acaba de anunciar que quedan “millones de boletas por contar””.

En efecto, aun quedan boletas que contar que provienen principalmente de los votos anticipados.

El gobernador Wolf responde a Trump: ‘Pensilvania tendrá elecciones justas’

El gobernador de Pensilvania Tom Wolf y la Secretaria de Estado Kathy Boockvar hablaron con los medios de comunicación en el Farm Show Complex en Harrisburg, Pensilvania, después del cierre de las urnas el día de las elecciones, 3 de noviembre de 2020, según publica PennLive.com.

El gobernador de Pensilvania, Tom Wolf, respondió a los comentarios del presidente Trump durante la noche para exigir que se detenga el conteo de votos diciendo que habrá una “elección justa”.

“Todavía tenemos más de 1 millón de boletas por correo para contar en Pensilvania”, publicó Wolf en Twitter alrededor de las 3 am. “Les prometí a los residentes de Pensilvania que contaríamos cada voto y eso es lo que vamos a hacer”.

“Seamos claros: esto es un ataque partidista a las elecciones de Pensilvania, nuestros votos y la democracia “, dijo Wolf en Twitter.

“Nuestros condados están trabajando incansablemente para procesar los votos lo más rápido Y con la mayor precisión posible. Pensilvania tendrá una elección justa y contaremos cada voto”, sentenció el gobernador.

Unas horas antes de esos tweets, Wolf había pubicado en Twitter: “Les prometo esta noche que lucharemos por todos los medios para interrumpir el conteo de votos. Pensilvania tendrá una elección justa y todos los votos elegibles deben contarse”.

Trump afirmó falsamente la madrugada del miércoles que ya había derrotado al demócrata Joe Biden a pesar de que todavía se contaban millones de votos emitidos legalmente.

Sin embargo, Trump se contradijo a sí mismo, argumentando que los votos aún deberían contarse en Arizona, donde está por detrás, pero no en los estados. donde se está llevando.

Las declaraciones del presidente dibujaron reproches de algunos colegas republicanos, según The Hill. El ex senador Rick Santorum, republicano aliado de Trump, dijo que estaba “muy angustiado” por lo que Trump había dicho, según The Hill.