Siguen las reacciones luego de que Eleazar Gómez fuera puesto en libertad

Tefi Valenzuela, ex del actor mexicano, reacciona a los rumores de que dio el perdón y recibió dinero

“No he recibido ni un peso hasta el día de hoy”, expresó la cantante

¡No se quedó callada! Cansada de las críticas que ha recibido en los últimos días luego de que el actor Eleazar Gómez fuera puesto en libertad, su ex novia, la cantante Tefi Valenzuela, reacciona a los rumores de que dio el perdón y recibió dinero.

En un video que está disponible en las redes sociales del programa Suelta la sopa de Telemundo, la ex de Eleazar Gómez fue contundente y expuso su verdad: “No he recibido ni un peso hasta el día de hoy y tampoco he otorgado el perdón”, aseguró, pero aún habría mucho más.

“Tuve miedo de perder mi vida”: Ex de Eleazar Gómez

“No sé, sinceramente, en que momento pasé de ser la víctima a ser la culpable de que él esté en libertad, pero las cosas son así: el 4 de noviembre de 2020, Eleazar me golpeó, me mordió, me ahorcó y tuve miedo de perder mi vida en manos de él”, reveló Tefi Valenzuela.

A raíz de esta agresión, la cantante lo denunció, y con las pruebas presentadas, lo ingresaron a prisión preventiva y se le vinculó a un delito de violencia equiparada. Tras permanecer 5 meses en prisión, se declaró culpable para poder acceder a un procedimiento abreviado, para lo cual se tenía una audiencia programada el próximo 16 de abril (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ)