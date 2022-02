Cansado de que se esté hablando de dicho tema, El Yaki hizo varias declaraciones en las que niega rotundamente haber mantenido algún tipo de relación con la mujer de Eduin. “Es algo que ya me tiene bien harto, yo no quería hablar del tema, incluso en cierto momento, hablé con mi compadre (Eduin), y yo no soy de hacer estas mam…. pero ya me tiene bien enfadado este pe…”, dijo El Yaki.

“No me parece justo que estén con un jueguito estúpido, y dar a entender algo que no existe, queriendo inventar a manera de juego una estupidez”, dijo enfurecido El Yaki. “Que si mi comadre, que la niña, estoy harto de que la gente me esté faltando al respeto, no entiendo como pueden tener cabeza para pensar tanta tontería”. Dijo El Yaki. (PUEDES VER AQUÍ EL VIDEO COMPLETO)

“Les pido de favor, que de ahora en adelante, no se metan con ningún miembro de mi familia . Yo me voy a poner a hacer una lista de toda esa gente que se la pasa diciendo estupideces y la voy a identificar bien, y en el momento que yo los vea y me pidan fotos, los voy a mandar a la fregada. Los voy a señalar a través de redes sociales, no voy a agarrarme a golpes, sería faltarle el respeto a mi público”. Concluyó el intérprete.

El Yaki rumores infidelidad: Eduin Caz reveló supuesta discriminación que sufrió en Six Flags E.U

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, reveló la supuesta discriminación que vivió en Six Flags Estados Unidos durante un viaje que hizo con su esposa e hijos. El intérprete de “Ya Supérame” utilizó sus redes sociales para denunciar que una persona del parque no le quiso regresar a su representante el celular que se le cayó de un juego mecánico, pues cuando fueron a buscarlo, el guardia de seguridad no quiso devolverles el aparato.

Según Agencia Reforma, Eduin dijo lo siguiente en sus historias: “Oigan familia, hoy me paso algo muy raro aquí en Six Flags, vine al Six Flags aquí en California. Se le cayó un celular a mi asistente, un celular mío. Íbamos en un juego y se cayó, lo buscamos, lo encontramos y me dijo un seguridad ‘A las 8 te lo doy’. Él lo miro, le tomamos fotos y todo, me quede, yo me tenía que ir temprano”, comentó. Aunque les prometieron que les devolverían el teléfono, esto no pasó y, según dijo, fue culpa de la discriminación. “Estuvimos todo el día en Six Flags sin hacer nada, pero llegué acá y me atendió un gringo y yo sé que por ser mexicano no me lo dio, te lo juro. Me miró, lo miré y me hizo cara fea. Entonces, no me lo dio y yo siento que porque me vio pues mexicano. Que coraje”, argumentó. Con información de Agencia Reforma.