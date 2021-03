Aparece un supuesto video de Juan Gabriel desde la alberca

El cantante invita a los internautas a un evento

El artista falleció en agosto del 2016

Divo de Juárez. A través de las redes sociales, está circulando un video donde supuestamente aparece con vida el cantante Juan Gabriel, donde se encuentra invitando al público un evento que se realizó en el año del 2019, pero varios internautas no se creyeron que el artista musical aún siga con vida.

Cabe recordar que el Divo de Juárez, falleció el pasado 28 de agosto del 2016, y desde ese entonces se han desatado una ola de rumores sobre de que aún sigue con vida, en un canal de Youtube, se subió a la web un video donde afirman que el artista musical aún sigue con vida y lo demuestran.

Juan Gabriel aparece en la alberca

En la grabación el Divo de Juárez, dice: “todo mundo está invitado, si gustan y tienen tiempo vayan, y no me lleven regalos, porque no se que hacer con tanta cosa que tengo ya, si es en efectivo mejor, bueno amores están todos invitados, pásenla divino, no como otras”, dijo mientras estaba en la piscina.

Todo parece indicar que esta invitación al evento “Explosión azul”, se trató de una broma de una estación de radio, que utilizó un video antiguo de Juan Gabriel, para que pudieran asistir a esta ceremonia que al parecer sería en el estadio del equipo de fútbol, Emelec de Ecuador. PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ