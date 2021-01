Se muestra el último video de Miguel Ángel Rodríguez antes de ser hospitalizado

En el clip El Judicial, ya mostraba signos de su enfermedad

Anteriormente había compartido en redes sociales su estado de salud

Último video El Judicial. El actor mexicano, Miguel Ángel Rodríguez, “El Judicial”, aparece en video en las redes sociales, donde fue el último que realizó antes de que fuera hospitalizado por la enfermedad que está combatiendo.

La publicación la compartió el día 1 de enero, en su cuenta de Facebook, donde aprovechó para decir algunas palabras para sus seguidores, sobre de cómo hacer que este sea un buen año.

Al comienzo del clip, el actor saludó a sus seguidores”Feliz año nuevo a todos mis amigos, platíquenme cómo la pasaron, este año que pasó es una prueba muy significativa y una experiencia que jamás pensamos en tener”.

En algún momento mencionó que se encontraba un poco enfermo: “no he publicado nada porque esperé más que nada que se me pase la ronquera y la tos, la garganta se me puso delicada”, dijo El Judicial.

A partir de ese momento comenzó a mandar saludos de los internautas que estaban viendo en vivo el video, donde varios usuarios estaban junto a el actor en el live.

“¿Ustedes qué han prometido para este año?, ¿que nuestros hijos puedan regresar a la escuela?, ¿que termine la pandemia por seres que han fallecido?”, afirmó, mandando un pésame por el hijo de un amigo que falleció por el coronavirus y dijo: “mando le pésame a un gran amigo Gabriel, que perdió a su hijo hace pocos días, a su único hijo, y duele… es muy doloroso, joven, no estaba grande de edad, 32 años… y falleció por esta terrible epidemia del coronavirus”.

“Siempre prometemos cosas…. que vamos hacer muchas cosas, pero les diré la palabra, saben que a mí me encanta esto, porque aquí está la verdad”, agregó mientras sostenía lo que parecía la Biblia.

Después se puso a leer que dice: “Cuando a Dios haces promesas no tardes en complirlas, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas, no dejes que tu boca te haga pecar, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz, y que destruyas la obras de tus manos”.

PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ