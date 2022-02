Y es que no es novedad que todos los ex novios de Belinda se han querido tatuar algo que les recuerde a ella, ya sea su rostro, su nombre, sus ojos… En fin, es Belinda. Antonio Morales, quien fue el tatuador de Lupillo Rivera, hizo un video en Instagram dedicado a los seguidores y a Nodal, a quien le muestra la forma en la que podría ‘arreglar’ sus tatuajes…

“Es todo, eso es para que queden mas chidos los tatuajes, buen trabajo”, “quiero otro para tapar la cicatriz del pasado”, “Quedó muy chido, ojalá se anime el Nodal”, “Diseño completo y terminado please me agrada”, “Se viene cover del tattoo”, entre muchos otros que escribieron los seguidores.

En las últimas horas, se ha rumorado mucho acerca de que Nodal ya se habría borrado un tatuaje, el que dice Beli, cerca de su oreja, de hecho, ya hasta surgió un video, pero esto no está comprobado y no le consta a nadie que sea verídico. Esto fue lo que dijo Morales como recomendación al intérprete de “Botella tras botella”

Morales, aportó algunas ideas que podrían serle de mucha utilidad a Christian Nodal para poder borrar el recuerdo de su ex novia de su cuerpo, y es que no es un simple y pequeño tatuaje el que tiene el intérprete de “Adiós amor” sobre la rubia. Esto describe el tatuador en Instagram.

El tatuador mexicano comentó que, hay un tatuaje que tiene Christian Nodal que no le recomienda quitarse, ya que tiene un significado muy potente y no le vería el caso, esto lo mencionó a través de su video en Instagram, en donde procede a mostrar imágenes de como corregir los tatuajes en referencia a Belinda.

El tatuaje que Nodal tiene cerca de la oreja que dice “Beli”, Tanke Rules no le recomienda al cantante de regional mexicano quitárselo, si no que se lo puede corregir agregándole otras pocas letras como “Lieve”, que completo seria “Believe”, y en español significa “creer”.

Tatuador ayuda Christian Nodal: Belinda rompe el silencio

Con información de Agencia Reforma, la cantante Belinda habló por primera vez sobre la ruptura con Christian Nodal, días después de que el cantante de regional mexicano hiciera oficial el rompimiento. Fue a través de sus redes sociales que la también actriz publicó el difícil momento que está pasando por la situación.

“Belifans, quiero agradecer todo el amor y apoyo incondicional que siempre me han demostrado. Estos días han sido difíciles. Ustedes más que nadie saben que soy una persona introvertida y es porque siempre trato de cuidar mi corazón, pero inevitablemente me duele y mucho. Les pido que nuestra energía sea amor y respeto hacia los demás. Empiezo una nueva etapa en mi vida concentrándome en estar bien tanto espiritual como profesionalmente”, escribió. “Cierro este ciclo aprendiendo que ‘el día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza, no escapar de sí misma sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida'”, concluyó con una cita de Simone De Beauvoir. Informó Agencia Reforma.