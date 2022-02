Las expectativas para este show musical fueron muy altas, ya que hace un año el espectáculo de medio tiempo que amenizó The weeknd no ha sido de los más aplaudidos. Las criticas se hicieron presentes y millones de fanáticos esperan que superaran las expectativas en este año.

Medio Tiempo Super Bowl: Es show más esperado

Snoop Dogg y Dr. Dre abrieron el escenario con una increíble presentación y cantando su éxito “Nuthin but a G Thang”, ambas celebridades estaban arriba de una serie de vagones, poniendo a rapear al público. Despues abrieron paso a Mary J. Blige quien con un hermoso vestuario blanco con brillantina galardonó este evento con su tema “Family affair”.

Los rumores fueron ciertos y 50 Cent apareció en el show, dentro de un vagón de cabeza para acompañar a los raperos, pero fue sin duda la presencia de Eminem cantando sus temas Lose yourself y My name is. Por su parte Kendrick Lamar no se quedó atras emocionando a las gradas con su canción DNA.